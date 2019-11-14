Yangında 3 kedisi ölen kadın sinir krizi geçirdi

İZMİT´te, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kedi, itfaiye ekiplerinin yaptıkları kalp masajlarına rağmen kurtarılamadı.

Ev sahibi Leyla Açıkgöz, ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi.

İzmit Cedit Mahallesi Şen Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında bulunan Leyla Açıkgöz'e ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Ardından da evde bulunan 3 kediyi dışarı çıkardı.

İtfaiye erleri, nefes almayan kedilere, kalp masajı yaparak oksijen verdi. Ancak tüm çabalara rağmen kediler kurtarılamadı. Kedilerinin öldüğünü gören Leyla Açıkgöz sinir krizi geçirdi. Fenalaşan Açıkgöz´ü yakınları teselli etti.

Yangında kullanılamaz hale gelen evde, 5 kedi bulunduğu, kedilerden birinin Leyla Açıkgöz´ün kızı tarafından veterinere götürüldüğü, 1 kedinin de pencereden kaçarak kurtulduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



KOCAELİ 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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