Tiyatro severler Gebze Kültür Merkezi’nde buluştu

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen tiyatro oyununa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Gebze Belediyesi kültürsanat etkinlikleri kapsamında “Kim Suçlu” isimli tiyatro gösterisi Gebzeli tiyatroseverleri Gebze Kültür Merkezinde bir araya getirdi. Bağımlılık konusuna farkındalık oluşturulan tiyatro gösterisinde izleyenlere sosyal mesajlar verildi. Salonu dolduran tiyatroseverlerden tam not alan tiyatro gösterisi sonunda oyuncular izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Gebze Belediyesi kültürsanat etkinlikleri 16 Kasım Cumartesi Hatice Kübra Tongar “Çocuklarımızla İtişmeyelimİletişelim” konferansıyla devam edecek.

KOCAELİ 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:51

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.