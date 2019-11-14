Bilgievleri’nden “Baba Okulu” projesi

Bilgievleri daha önce annelere yönelik uyguladığı “Anne Okulu” projesinden sonra bu yıl da babalara yönelik “Baba Okulu” projesini faaliyete geçirdi.

Bilgievleri, yeni eğitim öğretim dönemine hızlı başladı. Bilgievleri daha önce annelere yönelik uyguladığı “Anne Okulu” projesinden sonra bu yıl da babalara yönelik “Baba Okulu” projesini faaliyete geçirdi. Baba Okulu Projesi, Bilgievlerinde devam eden değerler eğitimi çalışmaları kapsamında öğrencilerin babalarına yönelik olacak. Proje sayesinde babaların çocukları ve eşleriyle daha iyi iletişim kurması hedefleniyor. Projenin içeriğinde özelikle çocuk yetiştirmenin püf noktalarını içeren etkili iletişim teknikleri, ideal anne baba tutumları ve örnek aile modelleri işlenecek.

Babaların paylaşımcı ve katılımcı olması hedefiyle kurgulanan Baba Okulu derslerinde, uzman rehber eğitmenler tarafından çocuklarının duygu, düşünce ve davranışlarını anlamaları için uygulama örnekleriyle belirlenen konular ele alınacak. Proje, belirlenen gruplara haftalık veya aylık seminerler halinde 3 konu üzerinden programlanacak. Babaların katılımlarını kolaylaştırmak için eğitimler iş saatleri dışında planlanacak. 18.00 20.00 saatleri arasında Bilgievlerinde rehber eğitmenler eşliğinde proje gerçekleştirilecek.

Her hafta ders programı kapsamındaki konu işlenecek ve haftalık aileev ödevleri verilecek. Baba ödevi gereği zamanını ailesine ayıracak. Kaliteli zaman geçirecek olanaklar bu eğitimde konuşulacak. Aile etkileşimli etkinlikler ile desteklenen proje sonunda babaların tutumlarındaki değişimler gözlemlenecek. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim veren Bilgievleri daha önce “Anne Okulu” projesiyle annelere yönelik eğitim vermişti. Bilgievleri şimdi de “Baba Okulu” projesiyle Babalara yönelik eğitim programı düzenliyor. Böylece anne, baba ve çocuk Bilgievi programlarından faydalanmış olacak.

KOCAELİ 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:51

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.