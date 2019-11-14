Yangın sempozyumunu down sendromlu Ceren yönetti

İzmit Belediyesi bünyesindeki Down Kafe’nin sevilen personeli Ceren Görgün, alanında uzman kişilerin katıldığı yangın sempozyumun oturum başkan yardımcılığını üstlendi.

İzmit Belediyesi’nin destekçileri arasında yer aldığı “Yangın Sempozyumu ve Sergisi”, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin ev sahipliğinde Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler’in de katıldığı sempozyumda, bireysel ve kurumsal yaşam alanlarında çıkan yangınların nedenleri, çözüm önerileri, konuyla ilgili araştırmaların sonuçları paylaşıldı. Yangınla ilgili farkındalığı arttırmak amacı ile düzenlenen sempozyumda farklı bir konuya daha dikkat çekildi.

Alanında uzman kişilerin aktarımlar yaptığı sempozyumun oturum başkanı yardımcılığını, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Down Kafe’nin sevilen personellerinden Ceren Görgün üstlendi. Ceren Görgün, sempozyumun oturum başkanı Dr. Öğr. Üyesi Necmi Özdemir ile birlikte programa katkı sundu. Ceren Görgün’ün oturum yönetimindeki rolü ve gösterdiği performans büyük takdir topladı.

KOCAELİ 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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