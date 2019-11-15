Sivrisinek ile mücadele devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekipleri, Kocaeli’nin tüm ilçelerinde ilaçlama çalışması yapmaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı vektör mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Vektör özelliği taşıyan sivrisinek, karasinek ve benzeri canlıların üredikleri ve üremeye sebebiyet verilen alanlar tespit edilerek Kocaeli’nin tüm ilçeleri ekipler tarafından ilaçlandı. Sivrisineklerin üreyebilecekleri alanlarda çevre düzenlemeleri, sulak alan ve kanalların ıslahı, alt yapı sistemlerinde kontrolün sağlanması amacıyla da ilaçlama çalışmaları yapılıyor. 12 ilçede yapılan ilaçlama çalışmaları 20 araç, 1 adet Atv, 8 çarpı 8 amfibik araç, 57 uygulayıcı ve 5 kontrol mühendisi tarafından yapılıyor. Sahada sivrisinek ağırlıklı karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı önleyici müdahale yapılıyor.

KOCAELİ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:50

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.