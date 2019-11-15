Çayıorova’da öğrencileri eğlenceli tatil bekliyor

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Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle ara tatilde öğrenciler doyasıya eğlenme fırsatı bulacak.

Çayırova Belediyesi’nin Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında ara tatile giren öğrenciler, sinema ve tiyatro keyfi yaşayacak. Kültür Müdürlüğü’nün hazırladığı etkinlik kapmasında 16 Kasım Cumartesi günü saat 13.0015.00 seanslarında Mızıkçı Çocuk tiyatrosu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahne alacak.

Etkinlikler kapsamında 18 Kasım'da ‘Dört Kafadar Müzikali’ çocuk tiyatrosu, 19 Kasım'da ‘Ferdinand’ çocuk sineması, 20 Kasım'da ‘Neşeli Aile’ çocuk tiyatrosu, 21 Kasım'da Kayıp ‘Balık Dory’ adlı film etkinliği ve 22 Kasım'da ise ‘Yaramaz Tilki ile’ tiyatrosu ile çocuklar keyifli dakikalar geçirecek.

KOCAELİ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:12

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