Kartepe Belediyesi tarafından projelendirilen 3 bin 8 metrekare büyüklüğündeki Kartepe Kent Çarşısı’nda çalışmalar tamamlandı.

Kartepe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yapımına başlanan Kartepe Kent Çarşısı’nda çalışmalar tamamlandı. Kartepe Belediyesi tarafından hazırlanan projede otopark, kapalı alan ile Kartepelilere rahat ve güvenli alışveriş yapma imkanı sağlarken, spor, kültürel ve sanatsal etkinliklerde düzenlenebilecek. Haftanın yedi günü hizmet vermesi düşünülen kapalı Kartepe Kent Çarşısı binlerce kişiye hizmet edecek şekilde projelendirildi.

Kartepe Kent Çarşısı idari tesis alanı 152 metre kare, kapalı alanı 2 bin 666 metre kare, açık oturma alanı 190 metre kare toplam alanı 3 bin 8 metre kare olacak. Kapalı alanda ayrıca idari bina, zabıta odası, bebek bakım odası, esnafların ve sporcuların soyunma odaları, malzeme odası, baybayan mescit, çay ocağı, iki adet engelli tuvaletleri, 3’er adet baybayan tuvalet ve kafeterya yer alacak. Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yer alan kapalı Kartepe Kent Çarşısı’nın fonksiyonel hizmetleri bölge sakini Kartepelilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, önerileri dikkate alınarak şekillenecek.

Köylü pazarı, spor faaliyetleri, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra, sergi alanı olarak, haftanın yedi günü Kartepeliler’e hizmet vermesi planlanıyor. Kent Çarşısı, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kent Meydanı, Köseköy, İstasyon mahalleleri ile çevre okulların etkinliklerine de ev sahipliği yapabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Yapım aşaması biten Kartepe Kent Çarşısı'nı ekiplerimiz ile birlikte yaptığımız son kontrollerin ardından teslim aldık. Bölgemizde güzel hizmetlere vesile olacak olan bu noktanın ilçemize kazandırılmasındaki gayretlerinden dolayı önceki dönem Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez'e ve müteahhitliğini üstlenen Yunus Merttürk'e teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

KOCAELİ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:12

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