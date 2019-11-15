Otomobil bahçeye girdi: 2 yaralı

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- KOCAELİ´de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bahçe duvarına çarptı. Bahçe duvarını yıkarak ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü ve yanındaki eşi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gölcük Piyale Paşa mevkisinde meydana geldi. Raşit Yılmaz yönetimindeki 41 AY 524 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkıp, yol kenarında bulunan evin bahçe duvarına çarptı. Bahçe duvarını yıkan otomobil, ağaçlara çarparak durdu. Kazada, Raşit Yılmaz ve yanındaki eşi Ayşe Yılmaz yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Yılmaz çiftini tedavileri için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KOCAELİ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:50

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.