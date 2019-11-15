Yabancı öğretmenlere Kocaeli’de kodlama eğitimi

Erasmus+ programı kapsamında Kocaeli’ye gelen yabancı öğretmenlere, Kocaeli Bilim Merkezi Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Laboratuvarı’nda kodlama eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na bağlı hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi, gerçekleştirdiği etkinlikler, projeler ve atölye eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. Erasmus+ programı kapsamında Kocaeli’deki İzmit 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu’nda bulunan yabancı öğretmenlere Kocaeli Bilim Merkezi Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Laboratuvarı’nda kodlama eğitimi verildi.

Yapancı öğretmenler, kodlama eğitimleri için Kocaeli Bilim Merkezi’nde ağırlandı. Avrupa’nın farklı şehirlerinden gelen öğretmenler ilk olarak galeri ve sergi alanlarını gezerken düzenekleri tek tek inceledi. Daha sonra Mucit Dünyası Laboratuvarı’na alınan öğretmenlere Kocaeli Bilim Merkezi eğitmenleri tarafından kodlama eğitimi verildi.

Bilim Merkezi gezisi ve kodlama eğitiminin yanı sıra SEKA Kağıt Müzesi gezisi yapan öğretmenlere kağıdın serüveni anlatılırken, El Yapımı Kağıt Atölyesi’nde kendi kağıtlarını yapma imkanı sağlandı. Yabancı öğretmenler Kocaeli’de olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek geziler sırasında bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

KOCAELİ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:12

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