Kağıtsporlu 20 kareteci Türkiye şampiyonasında ter dökecek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu 20 sporcu, Ümit Genç ve U21 Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecek.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından her yıl Türkiye’nin en başarılı ümit genç ve U21 karatecilerinin seçildiği Ümit Genç ve U21 Türkiye Şampiyonası Diyarbakır’ da yapılıyor. Zorlu turnuvada Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’u temsilen 20 sporcu katılacak. Diyarbakır'da Seyrantepe Spor Salonunda düzenlenecek olan şampiyonada Türkiye’nin dört bir yanından başarılı sporcular Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecekler. Kocaeli’ni temsilen Büyükşehir Kağıtspor alt yapısından yetişen 6 ümit, 6 genç ve 8 U21 sporcusu altın madalya için tatamide ter dökecek.

KOCAELİ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:12

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