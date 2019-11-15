Karamel’in yeni yuvası okul oldu

– Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Her Okula Bir Pati’ projesi kapsamında Yarımca Ortaokulu sokak köpeğini sahiplendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Her Okula Bir Pati’ projesi kapsamında Yarımca Ortaokulu sokak köpeğini sahiplendi. Körfez Belediyesi Veteriner Hekimi Arzu Demirhan Ergeç tarafından Sokak ve Hayvan Bakım Merkezi’nde yapılan kontrol ve aşıları sonrasında ‘Karamel’ ismi verilen köpek Yarımca Ortaokulu öğretmenlerine teslim edildi. Ekipler tarafından okula götürülen Karamel’e öğrenciler de büyük ilgi gösterdi. Karamel için mama alan öğrenciler, okul bahçesinde ders aralarında onunla oynayarak eğlendi. Veteriner Hekim arzu Demirhan Ergeç, projeye desteklerinden dolayı okul yönetimine teşekkür etti.

KOCAELİ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:12

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