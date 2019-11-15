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'Serhat şehirleri'nin kültürü Kocaeli'ye taşındı Vatandaşlar Kars-Ardahan-Iğdır yöresinin ...

İHA

Kocaeli'de düzenlenen KarsArdahanIğdır Tanıtım Günleri'nde 'Serhat şehirleri'nin kültürü ve lezzetleri sanayi kentine taşındı.

'Serhat şehirleri'nin kültürü Kocaeli'ye taşındı Vatandaşlar Kars-Ardahan-Iğdır yöresinin lezzetlerine Kocaeli'de yoğun ilgi gösteriyor

Kocaeli’de düzenlenen KarsArdahanIğdır Tanıtım Günleri’nde ‘Serhat şehirleri’nin kültürü ve lezzetleri sanayi kentine taşındı.

Kocaeli’de KarsArdahanIğdır Vakfı (KAIV) tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile düzenlenen KarsArdahanIğdır Tanıtım Günleri başladı. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde kapılarını Kocaeliler için açan tanıtım günlerinde, açılan stantlarda ‘Serhat şehirleri’ olarak bilinen yörenin kültürel ve yöreye özgü yiyecekler yer aldı. 17 Kasım tarihine kadar devam edecek etkinlik düzenlenen açılış töreni ile kapılarını açtı. Açılış törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan, Eski Başbakan Fikri Işık, milletvekilleri, KarsArdahanIğdır Vakfı Başkanı Taner Sarıçayır, siyasi parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Güçlü bir Türkiye inşa ediyoruz”
Kafkas oyunları gösterileri ile başlayan açılış töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doc. Dr. Tahir Büyükakın, “Farklı illerin insanları olarak burada Kocaeli’nin kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Ama oradan getirdiğimiz geleneklerini de yaşatmak için uğraşıyoruz. Çokluk içinde birlik. Biz bu farklılıklarımızla, kimlik zenginliklerimizle çok güçlü bir Türkiye inşa ediyoruz. Çok güçlü bir şekilde de ileri doğru gidiyoruz” dedi.

Vatandaşlar, farklı lezzetlere yoğun ilgi gösteriyor
Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak tanıtım günlerinin açılışı yapıldı. 3 gün boyunca devam edecek etkinlik boyunca fuar alanında yöreye ait Ardahan kaşarı, Çeçil peynir, Kars kazı başta olmak üzere birçok ürünün satışı yapılabilecek. Fuarı ücretsiz olarak ziyaret eden vatandaşlar ise en çok küflü bir şekilde satılan ‘Çeçil peynir’e ilgi gösteriyor. Vatandaşların küflü olmasına şaşırdığı peyniri yediklerinde sevdiklerini söyleyen Olgun Bahar, insanların farklı tatlara karşı ilgi gösterdiklerini ifade etti.

KOCAELİ

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:39
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  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:50
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