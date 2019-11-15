"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı

Sosyal medyadan yayınladığı videoda 10 Kasım’da Anıtkabir'de “Recep Tayyip Erdoğan” sloganı atan gençlere küfür eden şahıs Kocaeli’de gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edenler hakkında defalarca suç duyurusunda bulunan ve kurduğu Vatanseverler Hareketi Derneği ile tanınan Mehmet A. isimli şahıs, sosyal medyada paylaştığı hakaret içerikli görüntü sebebi ile gözaltına alındı. 10 Kasım’da Anıtkabir’i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Recep Tayyip Erdoğan” sloganı atan gençleri hedef alan Mehmet A. sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde gençlere küfür etti.



Gözaltına alındı

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa süre içerisinde büyük tepki çekti. Olayla ilgili suç duyurusu yapılmasının ardından Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet A. bugün gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

KOCAELİ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:12

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