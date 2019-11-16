Büyükşehir’den Gebze’de asfalt çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ilçesinde ağırlıkla tır ve kamyonların parklanma sahasına ulaşımını sağlayan 1804 Sokak’ın 1 kilometrelik yolunu asfaltladı.

Belediyesi gerçekleştirdiği teknik hizmetlerle de vatandaşların sorunlarına çare oluyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, altyapısını tamamladığı yolları asfaltla buluşturuyor. Vatandaşların konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlayabilmesi amacıyla yol bakım çalışmalarına devam eden Büyükşehir, son olarak Gebze ilçesi Sanayi girişinde yer alan ağırlıkla tır ve kamyonların parklanma sahasına ulaşımını sağlayan 1804 Sokak’ın 1 kilometrelik yolunu asfaltladı.

Çalışmalar kapsamında, Gebze Şehirler Arası Otobüs Terminali ve 1804 Sokak’ın 1 kilometrelik yoluna 3 bin 600 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca, çoğunlukla tır ve kamyonların geçtiği yolun her iki tarafında bulunan kaldırımlara da yenileme çalışması gerçekleştirdi. Toplamda 3500 metrekarelik alanda kaldırım çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalar bölge halkının memnuniyetini kazandırdı. Vatandaşlar asfaltlama ve kaldırım çalışmalarının bu bölgede ulaşıma nefes aldırdığını ifade ederek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

KOCAELİ 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:13

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