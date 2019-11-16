Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı adliyede

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KOCAELİ'de, sosyal medyada yayınladığı videoda, Anıtkabir´de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan iş insanı Mehmet A., adliyeye sevk edildi.

İş insanı Mehmet A., sosyal medyada yayınladığı videoda Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' diye slogan atan gençlere küfür etti. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Memet A., işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliye binasına arka kapıdan alınan Mehmet A.´ya ters kelepçe takıldığı görüldü.

Vatanseverler Hareketi Derneği Başkanı olan Mehmet A., sosyal medyada Atatürk'e hakaret edenler hakkında Cumhuriyet savcılığına yaptığı şikayetler ile tanınıyor.



KOCAELİ 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:13

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ÖĞLE 12:50

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YATSI 19:12

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