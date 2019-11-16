Otomobilin cipe çarptığı kaza kamerada

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KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, sürücüsü kavşağa kontrolsüz giren otomobilin cipe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Cip takla atarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, Gölcük Sanayi Sitesi´nde meydana geldi. Feridun Kayhan idaresindeki 41 F 4954 plakalı otomobil, kavşağa kontrolsüz girince yolda ilerleyen Hüseyin Yavuz yönetimindeki 41 DM 791 plakalı cipe çarptı. Cip çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazada, cip sürücüsü Hüseyin Yavuz, yanında bulunan Salih Zeki Yıldırım ve Serkan Özdemir ile otomobil sürücüsü Feridun Kayhan yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 4 kişiye müdahalede bulundu. Gölcük Devlet Hastanesi´ne kaldırılan 4 kişi tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin çarptığı cipin takla attığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KOCAELİ 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:13

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