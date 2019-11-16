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Kocaeli’de 4 ay süren tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 18 gözaltı Kocaeli merkezli operasyonda ...

İHA

Kocaeli'de 4 ay süren takibin sonunda tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, yüzlerce tarihi eser ele geçirildi.

Kocaeli’de 4 ay süren tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 18 gözaltı Kocaeli merkezli operasyonda yüzlerce tarihi eser ele geçirildi

Kocaeli’de 4 ay süren takibin sonunda tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, yüzlerce tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahısların yakalanması için 4 ay önce inceleme başlattı. Olayla ilgili ekipler tarafından şahıslar 4 ay süren teknik takibe alındı. Yapılan çalışmalar neticesinde Kocaeli, İstanbul, Batman ve Adana’da düzenlenen operasyonlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 447 adet sikke, 1 det insan figürlü obje, 11 adet hayvan figürlü obje, 1 adet Arapça yazı karakterli tablo, 14 adet yüzük, 4 adet yüzük taşı, 2 adet ok ucu, 3 adet metal obje, 1 adet heykel, 1 adet tespih, 16 adet değişik figürlerde taş ve kazı için kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından şahıslardan 1’i tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla, 15’i ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KOCAELİ

16 Kasım 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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