Trafiği rahatlatan projeler bir bir yapılıyor

– Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Fevzi Çakmak, Fatih Sultan Mehmet Caddeleri ve Gelincik Sokak kesişimindeki kavşak yapımını tamamladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgede yaşayan vatandaşların daha konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için yollara kavşak ve asfalt serimi yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Fevzi Çakmak, Fatih Sultan Mehmet Caddeleri ve Gelincik Sokak kesişimi kavşak yapımını tamamlayarak hizmete sundu. Yeni kavşak, Şeker Pınarı köy içi trafiğini rahatlatırken Muhsin Yazıcıoğlu ve Fevzi Çakmak caddelerinin daha hızlı ve konforlu bir şekilde bağlantısını sağladı. Ayrıca Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde oluşan yoğun trafik düzenli ve kontrollü hale geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fevzi Çakmak, Fatih Sultan Mehmet Caddeleri ve Gelincik Sokak kesişimi kavşak yapımını tamamlayan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, mevcut yollara ilaveten Pelincik Sokak üstünde bulunan yolu da duble yol haline getirdi.

Gerçekleştirilen çalışma kapsamında yola, 3 bin ton asfalt serildi. Asfalt serimi öncesinde yol zeminine 2 bin 100 ton PMT malzeme yerleştirildi. Ekipler son olarak 2 bin metre bordür ve 2 bin metrekare parke kullanarak kaldırım imalatı da yaptı.

KOCAELİ 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:14

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