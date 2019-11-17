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Sele karşı derelerin ıslah edilmesi için imza topladılar

DHA

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi'nin sakinleri, bölgeden geçer ve taşarak sele neden olan 3 derenin ıslah edilmesi amacıyla imza kampanyası başlattı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi'nin sakinleri, bölgeden geçer ve taşarak sele neden olan 3 derenin ıslah edilmesi amacıyla imza kampanyası başlattı.
Kartepe Eşme Mahallesi'ndeki Eşme Deresi, Kuru Dere ve Maden Deresi´nin taşması nedeniyle meydana gelen sel, mahalleliyi isyan ettirdi. 2014 yılından beri her yıl 2 kez sel meydana geldiğini, bazı evlerin yıkıldığını ve neredeyse tüm hanelerin çamurla dolduğunu söyleyen mahalle sakinleri, derelerin ıslahı için kendi aralarında imza kampanyası başlattı. Bugüne kadar 894 kişinin imzaladığı kampanyayla, dere yatağı içinde arsası olan yaklaşık 50 kişiden de arazilerinde çalışma yapılıp, derelerin ıslah edilmesi için onay alındı. Eşme Sahili'ndeki kafeteryada bugün toplanan mahalleli, yetkililere seslenip derelerin bir an önce ıslah edilmesini istedi.
'5 YILDIR HER SENE BURAYA SEL GELİYOR'
Mahallede imza kampanyasının başlamasına öncülük eden Ali Galip Ateş, "Buraya 2014 ve 2015´te 8 ay arayla 2 kez sel geldi. Burada bir ev vardı o yıkıldı. Bahçelerimiz, ağaçlarımız, seralarımız gitti. Yukarılarda evlerin zemin katlarını su bastı, oturulamaz hale geldi. Şimdi yukarıda D-100 köprüsü yapıldı. İlerideki Kuru Dere ıslah edildi. Sağlık Ocağı köprüsü yapıldı. Bir tek Maden Deresi´nde D-100 ile Sapanca Gölü arasındaki kısım kaldı. 5 yıldır her sene buraya 2 sefer sel geliyor. Biz burada mağduruz. Bu konunun derhal çözülmesi gerek. Burası doğanın en güzel yeri. Sapanca Gölü´nün ve bölgenin en güzel ve en berrak yeri burası. Ben 66 yaşındayım, 6 yaşımdan beri burada yüzerim. Buranın adı Bostanlar Burnu'dur. Biz selden sonra suya giremiyoruz. Batak oluyor. Yukarıdaki taş ocağından buraya toprak taşınıyor. Batak oluştuğu için suyun kalitesi bozuluyor. Eğer su bozulup, bu göle bir şey olursa biz ne yapacağız? Doğal doku bozuluyor" diye konuştu.
MUHTAR: BİR DAHA SEL GELİRSE CAN KAYBI TEHLİKESİ VAR
Mahalle halkının imza kampanyasını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne taşıyacağını söyleyen Eşme Mahalle Muhtarı Selim Günay, şöyle konuştu:
"Derelerden Eşme'ye 2 kez sel geldi. Şu an Kuru Dere'nin ıslahı oldu. Eksikleri var ama epey tamamlandı. Şu anda Eşme Deresi ve Maden Deresi D-100'den göle kadar ıslah bekliyor. Bu konuyla alakalı daha önce Maden Deresi'ndekilerin buna izin vermediği söyleniyordu. 'Burada böyle bir sorun var. O yüzden ıslah yapamıyoruz' deniliyordu. Biz de Kartepe Belediyesi ile bir çalışma yaptık. Kartepe Belediyesi bize dere yatağında arsası olanların tapularını çıkarttı. Biz de bu kişilerden dere ıslahı yapmak için imza aldık. 50'nin üzerinde kişiden imza topladık. Bunu belediyeye götürdük. Belediye de DSİ'ye teslim edecek. DSİ zannedersem belediyeye, 'Eğer bütün vatandaşlar izin veriyorsa biz derenin ıslahını yaparız' şeklinde bir yazı yazmış. Bizim yetkililerden talebimiz en acil şekilde buranın yapılması. Çünkü bir daha sel gelirse, can kaybı tehlikesi var. Dere yatakları 34 tane eve çok yaklaştı. Özellikle Eşme Dere'de bir daha sel gelirse bu evler yıkılabilir. Burada büyük bir can tehlikesi var. Acil bir şekilde derelerin ıslah edilmesini istiyoruz."

KOCAELİ

17 Kasım 2019 Pazar

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