İzmit'te şüpheli şahsın üzerinden tabanca çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Yunus timleri ekiplerinin şüphelenerek durdukları şahsın üzerinden tabanca çıktı.

Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli’nin İmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ‘Barlar Sokağı’ olarak bilinen bölgede rutin denetimlerini sürdüren Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus timleri, denetimler sırasında bir şahısı, hareketlerinden şüphelenerek durdurdu. Şahsın yapılan üst aramalarında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, Saraybahçe Polis Amirliği’ne teslim edildi.

Öte yandan, 16 Kasım tarihinde Belsa Plaza mevkiinde İzmit ilçesinde iş yerinden kavga çıktığı ihbarını alan ekipler, olay yerine gitti. İş yerinde kavgaya karıştığı tespit edilen şahıslardan B.E.’nin üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili 5 şüpheli, ifadesi alınmak üzere Saraybahçe Polis Amirliğine götürüldü.

KOCAELİ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:15

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