Tunuslu turist, kaza sonrası yakınlarını görüntülü aradı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tunuslu turist, kaza sonrası yakınlarını görüntülü aradı

DHA

KOCAELİ´de, TEM otoyolunda arıza yaparak emniyet şeridinde duran Tunuslu turistleri taşıyan tur midibüsüne arkadan gelen kamyonet çarptı. 5 kişinin yaralandığı kazada turistlerden biri, yakınlarını görüntülü arayıp, ağlayarak kazayı anlattı.

KOCAELİ´de, TEM otoyolunda arıza yaparak emniyet şeridinde duran Tunuslu turistleri taşıyan tur midibüsüne arkadan gelen kamyonet çarptı. 5 kişinin yaralandığı kazada turistlerden biri, yakınlarını görüntülü arayıp, ağlayarak kazayı anlattı.
Kaza, Kocaeli´nin Derince ilçesi TEM otoyolu Yenikent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Tunuslu turistleri taşıyan Ali Yüksel idaresindeki 34 BP 6152 plakalı tur midibüsü arızalanarak emniyet şeridinde durdu. Sürücü ve tur rehberi arızaya bakmak için araçtan indiği sırada arkadan gelen Yılmaz Yağızgan idaresindeki 41 BC 291 plakalı gıda ürünü yüklü kamyonet midibüse çarptı. Midibüs çarpmanın etkisiyle orta şeride savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.
İtfaiye ekipleri kamyonet içerisinde sıkışan sürücü Yılmaz Yağızgan´ı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatırken, acil sağlık ekipleri de kazada ağır yaralanan ismi öğrenilemeyen tur rehberine müdahalede bulundu. Sıkıştığı yerden çıkarılan ve ağır yaralandığı tespit edilen kamyonet sürücüsü Yılmaz Yağızgan ve ismi öğrenilemeyen tur rehberi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Otobüs içerisinde bulunan Tunuslu turistlerden de kazada hafif yaralandığı belirlenen 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Bu sırada, kaza yerindeki Tunuslu turistlerden genç bir kadın yol kenarındaki çimlere oturarak yakınları ile görüntülü konuşma yaptı. Yakınlarına ağlayarak yaşadıkları kazayı anlatan genç kadın cep telefonu ile kaza yerini yakınlarına gösterdi.
Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametinde 2 şerit trafiğe kapanırken, araç geçişi tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Ayrıca yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri Körfez gişelerinden itibaren D-100 karayoluna zorunlu çıkış yaptırarak, trafik yoğunluğunu hafifletmeye çalıştı. Kazaya karışan tur midibüsündeki Tunuslu turistler başka araca aktarılarak yollarına devam ederken, midibüs ve kamyonetin çekiciler ile yoldan kaldırılmasının ardından TEM Otoyolu tekrar trafiğe açıldı.

KOCAELİ

18 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:43
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Avukatın etek boyunun ölçünce açığa alınan hakim göreve döndü
YEREL HABERLER Avukatın etek boyunun ölçünce açığa alınan hakim ...
Hayati İnanç’ın seminerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Hayati İnanç’ın seminerine yoğun ilgi
Zabıtaları görünce mallarını yola saçtı Kameraya çekildiğini anlayınca döktüğü çilekleri yeniden topladı
YEREL HABERLER Zabıtaları görünce mallarını yola saçtı Kameraya ...
Kocaeli TEM’de turistleri taşıyan midibüse kamyonet çarptı: 2’si ağır 5 yaralı Ölümden dönen turistler gözyaşlarına boğuldu Kontrolden çıkan kamyonet önce tur rehberine sonra midibüse çarptı
YEREL HABERLER Kocaeli TEM’de turistleri taşıyan midibüse kamyonet ...
İzmit'te şüpheli şahsın üzerinden tabanca çıktı
YEREL HABERLER İzmit'te şüpheli şahsın üzerinden tabanca çıktı
Kocaeli’de 2 günde 38 kişi uyuşturucudan yakalandı Gözaltına alınan 13 torbacı tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de 2 günde 38 kişi uyuşturucudan ...
Kocaeli’de üst geçitler “Kadına şiddete hayır” dedi
YEREL HABERLER Kocaeli’de üst geçitler “Kadına şiddete hayır” dedi
Gebzelilerden Hatice Kübra Tongar’a büyük ilgi
YEREL HABERLER Gebzelilerden Hatice Kübra Tongar’a büyük ilgi
Kocaeli’de kayıp gencin cansız bedeni denizde bulundu
YEREL HABERLER Kocaeli’de kayıp gencin cansız bedeni denizde bulundu
Sele karşı derelerin ıslah edilmesi için imza topladılar
YEREL HABERLER Sele karşı derelerin ıslah edilmesi için imza ...
Otomobil tıra çarptı: 2 yaralı Yaralılardan birinin çarpmanın etkisiyle parmakları koptu
YEREL HABERLER Otomobil tıra çarptı: 2 yaralı Yaralılardan birinin ...
Kağıtspor’un basketbolda geleceği sağlam
YEREL HABERLER Kağıtspor’un basketbolda geleceği sağlam
Başkan Büyükgöz Dünya Konsey üyeliğine seçildi
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz Dünya Konsey üyeliğine seçildi
Anıtkabir'de slogan atan gençlere hakaret eden şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Anıtkabir'de slogan atan gençlere hakaret eden şahıs ...
Belediye başkanının maaşı öğrencilere burs oldu
YEREL HABERLER Belediye başkanının maaşı öğrencilere burs oldu
Anıtkabir'de slogan atanlara küfreden iş insanı yeniden adliyede
YEREL HABERLER Anıtkabir'de slogan atanlara küfreden iş insanı ...
Kandıra'da kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kandıra'da kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Başkan Bıyık, hacılarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, hacılarla buluştu
Trafiği rahatlatan projeler bir bir yapılıyor
YEREL HABERLER Trafiği rahatlatan projeler bir bir yapılıyor
İzmit Belediyesi saha çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi saha çalışmalarına devam ediyor
Yabancı gelin, Türk mutfağının lezzetlerini kursta öğreniyor Kafkas kökenli Albina, Urfalı eşine sevdiği yemekleri yapabilmek için kursa katıldı
YEREL HABERLER Yabancı gelin, Türk mutfağının lezzetlerini kursta ...
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü Kartpostallık görüntülerin oluştuğu ormanlar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü Kartpostallık ...
Arkadaşlarıyla pikniğe giden kişi, kayboldu
YEREL HABERLER Arkadaşlarıyla pikniğe giden kişi, kayboldu
Sahilde gezerken kayboldu
YEREL HABERLER Sahilde gezerken kayboldu
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X