Büyükşehir sürücülerinin eğitimi başladı

– UlaşımPark şoförlerine, sürücü kimliği yenilenme programı kapsamında 8 farklı tarihte ‘Toplu Taşıma Sürücü’ eğitimi verilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından UlaşımPark A.Ş.’de görevli toplu ulaşım alanında hizmet veren 581 sürücüye ‘Toplu Taşıma Sürücü’ eğitimi verilecek. 2 yılda bir gerçekleşen ve yeni sürücü kimliği yenileme kapsamında düzenlenen ilk eğitime katılan şoförler, belirli periyotlarda yıl sonuna kadar eğitim alacak. Eğitimin sonunda ise sınavdan başarıyla geçen sürücülerin sürücü kimlikleri yenilenecek.

Toplamda 581 sürücünün alacağı eğitim yenileme programı çerçevesinde ilk eğitim verildi. 6 farklı konuda sürücülere; sürücü meslek standartları ve etiği, sürücü – engelli yolcu iletişimi, toplu taşıma ve trafik mevzuatı eğitimi, sürücü davranışı ve psikolojisi, güvenli ve ekonomik sürüş teknikleri, ilk yardım ve meslek hastalıkları konuları anlatılacak. 8 farklı tarihte gerçekleştirilecek eğitimde sürücüler 8 saat kesintisiz eğitim alacak.

Sürücülere gerçekleştirilen eğitimler doğrultusunda yolcuların araçlarında nasıl mutlu olacağı ve araçta yapılması gereken davranış biçiminin ne şekilde olması gerektiği anlatılacak. Ayrıca eğitim gören sürücülere Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın her fırsatta vurguladığı ‘Mutlu Şehir Kocaeli’ sloganı hatırlatılacak.

Öte yandan Büyükşehir ile MBB işbirliğiyle belediyelerin AB proje ofislerinde ve çeşitli proje departmanlarında görev yapan personele ‘Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi’ verildi. Marmara Belediyeler Birliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen eğitime büyükşehir, ilçe belediyeler ve İSU Genel Müdürlüğü’nde görev yapan personeller katıldı. AB proje ofislerinde ve çeşitli proje departmanlarında görev yapan personeline yönelik düzenlenen eğitim, Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda verildi. İki gün süren eğitimde, personelin yaptığı çalışmalar ve kabul olmuş, tamamlanmış örnek bir hibe projesi katılımcılarla birlikte incelendi.

Belediyelerin proje yazımı konusunda kendini geliştirebilecek ve proje üretebilecek tüm bölümlerinde görev yapan personele yönelik olarak düzenlenen eğitim, Endüstri Yüksek Mühendisi İbrahim Coşkun tarafından verildi. İki gün süren eğitimlerin ilk günü, proje döngüsü yönetimi, mantıksal çerçeve yaklaşımı ve mantıksal çerçeve matrisi gibi konular verilen örnekler çerçevesinde detaylandırılarak işlendi. İkinci gün ise faaliyet planlaması, detaylandırılması gibi konulara değinildi ve personel gruplar halinde çalışmalar yaparak birer proje örneği hazırladı.



KOCAELİ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:15

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