Nasrettin Hoca, Dilovalı çocuklarla buluştu

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– Dilovası Belediyesi, ilçede yaşayan çocuklara yönelik “Hasrettin Hoca Korsanlara Karşı” adlı tiyatro gösterisi düzenledi.

Dilovası Belediyesi ilçede yaşayan çocukları birbirinden güzel film ve tiyatrolarla buluşturmaya başladı. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nce ilki gerçekleştirilen “Hasrettin Hoca Korsanlara Karşı” komedi tiyatro gösterisine yaklaşık 300 öğrenci katılım sağladı. Yazar ve Yönetmenliğini Zafer Aydın’ın yaptığı tiyatro oyununda çocuklar için verilen sosyal mesajlar dikkat çekti. Renkli görüntülere ev sahipliği yapan gösteride, çocuklar doyasıya eğlendi.

KOCAELİ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:15

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