Darıcalı kadınlar için çarşı kurulacak

Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan Şehit Murat Tevlim Mahalle Konağı’nda dikiş nakış kursu alan bayan kursiyerlerle bir araya gelerek taleplerini dinleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kadınların ürettikleri el emeklerini satıp para kazanacakları çarşı kurulacağını söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıcalı kadınlara yönelik el emeklerini satıp para kazanacakları ve aile ekonomilerine katkı sunabilecekleri bir çarşı kuracaklarını söyledi. Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan Şehit Murat Tevlim Mahalle Konağı’nda dikiş nakış kursu alan bayan kursiyerlerle bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kadınların sorunlarını ve taleplerini de dinledi. Mahalle konağında Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk ile birlikte kursiyerlerle sohbet eden Başkan Muzaffer Bıyık, kurslar ve çalışmalar hakkında bilgiler aktardıktan sonra kadınlara el emeklerini satıp para kazanacakları çarşı müjdesi de verdi.

Başkan Bıyık, “Mahallelerimizde bulunan Bilgi Evlerimizi kadınlarımıza açıyoruz. Kadınlara yönelik biçki dikiş nakış gibi el beceri kurslarını mahallelerde yaygınlaştıracağız. Gerek mahalle konaklarımızda gerekse de bilgi evlerimizde kadınların yapacakları el emekleri ürünleri satıp para kazanabilecekleri bir çarşı kuracağız. Bu çarşıda el emeği göz nuru eserlerini satıp para kazanacak kadınlar böylece aile ekonomilerinde de katkı sunabilecek” diye konuştu.

Başkan Bıyık daha sonra yoğun programına rağmen yöre derneklerini de ziyaret etti. Bu kapsamda Başkan Bıyık son olarak Darıca Zonguldaklılar Derneği, Trabzon Şalpazarlılar Derneği, Erzurum Narmanlılar Derneği, Kars Ardahan Iğdır Vakfı’nın etkinliklerine katıldı.

KOCAELİ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:15

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