Darıcalı kadınlar için çarşı kurulacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Darıcalı kadınlar için çarşı kurulacak

İHA

Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan Şehit Murat Tevlim Mahalle Konağı'nda dikiş nakış kursu alan bayan kursiyerlerle bir araya gelerek taleplerini dinleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kadınların ürettikleri el emeklerini satıp para kazanacakları çarşı kurulacağını söyledi.

Darıcalı kadınlar için çarşı kurulacak

Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan Şehit Murat Tevlim Mahalle Konağı’nda dikiş nakış kursu alan bayan kursiyerlerle bir araya gelerek taleplerini dinleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kadınların ürettikleri el emeklerini satıp para kazanacakları çarşı kurulacağını söyledi.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıcalı kadınlara yönelik el emeklerini satıp para kazanacakları ve aile ekonomilerine katkı sunabilecekleri bir çarşı kuracaklarını söyledi. Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan Şehit Murat Tevlim Mahalle Konağı’nda dikiş nakış kursu alan bayan kursiyerlerle bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kadınların sorunlarını ve taleplerini de dinledi. Mahalle konağında Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk ile birlikte kursiyerlerle sohbet eden Başkan Muzaffer Bıyık, kurslar ve çalışmalar hakkında bilgiler aktardıktan sonra kadınlara el emeklerini satıp para kazanacakları çarşı müjdesi de verdi.
Başkan Bıyık, “Mahallelerimizde bulunan Bilgi Evlerimizi kadınlarımıza açıyoruz. Kadınlara yönelik biçki dikiş nakış gibi el beceri kurslarını mahallelerde yaygınlaştıracağız. Gerek mahalle konaklarımızda gerekse de bilgi evlerimizde kadınların yapacakları el emekleri ürünleri satıp para kazanabilecekleri bir çarşı kuracağız. Bu çarşıda el emeği göz nuru eserlerini satıp para kazanacak kadınlar böylece aile ekonomilerinde de katkı sunabilecek” diye konuştu.
Başkan Bıyık daha sonra yoğun programına rağmen yöre derneklerini de ziyaret etti. Bu kapsamda Başkan Bıyık son olarak Darıca Zonguldaklılar Derneği, Trabzon Şalpazarlılar Derneği, Erzurum Narmanlılar Derneği, Kars Ardahan Iğdır Vakfı’nın etkinliklerine katıldı.

KOCAELİ

18 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:43
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Darıca’da Zabıta eğitimden geçti
YEREL HABERLER Darıca’da Zabıta eğitimden geçti
Kağıtspor basketbolda doludizgin
YEREL HABERLER Kağıtspor basketbolda doludizgin
Başkan Büyükgöz Mustafa Paşa’yı dinledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz Mustafa Paşa’yı dinledi
Hayat arkadaşını Huzur Evi’nde buldu Huzur evinde tanışan çift dünya evine girdi
YEREL HABERLER Hayat arkadaşını Huzur Evi’nde buldu Huzur evinde ...
İzmit Belediyesi kurum içi eğitimleri sürüyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi kurum içi eğitimleri sürüyor
Başkan Büyükakın, “Derince’nin altyapısını yenileyeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, “Derince’nin altyapısını ...
Nasrettin Hoca, Dilovalı çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Nasrettin Hoca, Dilovalı çocuklarla buluştu
Üniversite öğrencileri Gez Gör’le İzmit’i gezdi
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri Gez Gör’le İzmit’i gezdi
Başkan Hürriyet’ten Erasmusplus projesine destek
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet’ten Erasmusplus projesine destek
Büyükşehir sürücülerinin eğitimi başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir sürücülerinin eğitimi başladı
Avukatın etek boyunun ölçünce açığa alınan hakim göreve döndü
YEREL HABERLER Avukatın etek boyunun ölçünce açığa alınan hakim ...
Hayati İnanç’ın seminerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Hayati İnanç’ın seminerine yoğun ilgi
Tunuslu turist, kaza sonrası yakınlarını görüntülü aradı
YEREL HABERLER Tunuslu turist, kaza sonrası yakınlarını görüntülü ...
Zabıtaları görünce mallarını yola saçtı Kameraya çekildiğini anlayınca döktüğü çilekleri yeniden topladı
YEREL HABERLER Zabıtaları görünce mallarını yola saçtı Kameraya ...
Kocaeli TEM’de turistleri taşıyan midibüse kamyonet çarptı: 2’si ağır 5 yaralı Ölümden dönen turistler gözyaşlarına boğuldu Kontrolden çıkan kamyonet önce tur rehberine sonra midibüse çarptı
YEREL HABERLER Kocaeli TEM’de turistleri taşıyan midibüse kamyonet ...
İzmit'te şüpheli şahsın üzerinden tabanca çıktı
YEREL HABERLER İzmit'te şüpheli şahsın üzerinden tabanca çıktı
Kocaeli’de 2 günde 38 kişi uyuşturucudan yakalandı Gözaltına alınan 13 torbacı tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de 2 günde 38 kişi uyuşturucudan ...
Kocaeli’de üst geçitler “Kadına şiddete hayır” dedi
YEREL HABERLER Kocaeli’de üst geçitler “Kadına şiddete hayır” dedi
Gebzelilerden Hatice Kübra Tongar’a büyük ilgi
YEREL HABERLER Gebzelilerden Hatice Kübra Tongar’a büyük ilgi
Kocaeli’de kayıp gencin cansız bedeni denizde bulundu
YEREL HABERLER Kocaeli’de kayıp gencin cansız bedeni denizde bulundu
Sele karşı derelerin ıslah edilmesi için imza topladılar
YEREL HABERLER Sele karşı derelerin ıslah edilmesi için imza ...
Otomobil tıra çarptı: 2 yaralı Yaralılardan birinin çarpmanın etkisiyle parmakları koptu
YEREL HABERLER Otomobil tıra çarptı: 2 yaralı Yaralılardan birinin ...
Kağıtspor’un basketbolda geleceği sağlam
YEREL HABERLER Kağıtspor’un basketbolda geleceği sağlam
Başkan Büyükgöz Dünya Konsey üyeliğine seçildi
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz Dünya Konsey üyeliğine seçildi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X