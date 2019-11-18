Başkan Büyükgöz Mustafa Paşa’yı dinledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz vatandaşın sorunlarını birebir dile getirebildiği Mahalle Meclisleri’nin birinci turunda Mustafa Paşa Mahallesi sakinlerini dinledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz vatandaşın sorunlarını birebir dile getirebildiği Mahalle Meclislerinde Mustafa Paşa Mahallesi sakinlerini dinledi. Mahalle Meclisine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Burkut, Sedat Çelik, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı. Başkan Büyükgöz oturum öncesi Mustafa Paşa Mahallesine yapılan ve yapılması planlanan hizmetler hakkında mahalle sakinlerine bilgi verdi. Mahalle sakinlerinin sorularını cevaplayan Büyükgöz, “Kaldırım işgallerinden en fazla mağdur olan mahallerden biri de Mustafa Paşa Mahallemiz. Bu konuda sizlerden gelen şikayetleri değerlendiriyoruz ve merkezden dışa doğru kaldırım işgalleri hakkında çalışmalarımızı başlattık. Kaldırımlar yayalar içindir ve kamu malıdır” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Gebze Belediyesinin kaldırım işgallerine karşı başlattığı çalışmalara tam destek geldi. Mahalle sakinleri Başkan Büyükgöz’e kaldırım işgallerine karşı başlattığı çalışmadan ötürü teşekkür etti.

KOCAELİ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:15

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