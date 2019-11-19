Gebze Belediyesi’nin hedefi “Sıfır Atık”

“Sıfır Atık” projesi kapsamında birçok projeye imza atan Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Gebze Center’a bir adet elektrikli ve mobil elektronik atık getirme merkezi ve bir adet giysi atık kumbarası kurdu.

Birçok noktada oluşturduğu geri dönüşüm envanterine yenilerini ekleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü çöp olmayan her türlü atığı geri dönüşüme kazandırmak konusunda oldukça kararlı. Yetkililer daha yaşanılabilir bir kent ve dünya için vatandaşların geri dönüşüme daha hassas davranmalarını, atıkların doğayı yok etmenin yanı sıra ülke ekonomisinde de zarar verdiğini ifade etti. Gebze Center önüne kurulan giysi kumbarası sayesinde AVM’de biriken 500 kilo giysi atığı da geri dönüşüm toplama sistemine dâhil edilerek ekonomiye kazandırıldı.

KOCAELİ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:47

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.