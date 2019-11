Başkan Kocaman lise öğrencileriyle buluştu

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, her hafta bir okul hedefiyle başlattığı “Eğitim Her Şeyimiz” projesi kapsamında gençlerle üçüncü buluşmasını Gülbahar Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle yaptı.

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, seçim vaatleri arasında da yer alan eğitimde kalite ve başarı seviyesini en üst düzeye çıkarabilmek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte “Eğitim Her Şeyimiz” projesi kapsamında üçüncü okul ziyaretini Gülbahar Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne yaptı.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Kocaman “Kartepemizde ki bütün okulları gezmek istiyorum. Özellikle lise çağında olan öğrencilerimiz ile bir araya geliyoruz. Yakın bir gelecekte sizler ülkemizde söz sahibi olacaksınız. Bizlerin önceliği geleceğimiz olan gençlerdir. Bizim klasik belediyecilik altyapıüst yapı hizmetlerimizin dışında eğitim, kültüre, sanat gibi gönüllere giren ve ruha dokunan hizmetlerimiz de var. Hedefimiz bunların çeşitliliğini ve kalitesini artırmak” dedi.

“Kartepeye, geleceğe dair hayallerinizi merak ettiğim için buradayım” diyen Belediye Başkanı Kocaman, “Başarılı hizmetler sizlerden geçmektedir. Yolların yapılması, çöplerin toplanması klasik belediyecilik hizmetidir. Kartepemizde yaşayan kardeşlerimize yol gösterebiliyorsam örnek olabilirsem kendimi başarılı sayarım. Benim için çok kıymetlisiniz. Sizlerin yaşındayken bende çok sorguluyordum” diye konuştu.

Gençlerle her zaman bir araya geleceğini belirten Başkan Kocaman, “Kartepe’ye sizlerin gözünden bakmaya çalışıyoruz. Neler yapıldığı zaman sizler mutlu olursunuz. Gençler; Aileniz, kendiniz, devletimiz ve milletimize karşı sorumluluklarınız büyük. Biz, en iyi eğitimi alabilmeniz için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz edeceğiz, umut taşlarını beraber döşeyeceğiz. Geleceğe daha deneyimli hazırlanmanız için Mustafa ağabeyiniz hep yanınızda sizinle birlikte olacaktır. Ben sizlerin hayalleri ve gençlik enerjinizden besleniyorum, sizler de tecrübe, deneyimlerimizden beslenin. Arayın, gelin, ziyaret edin ama yaşadığınız kenti ve ülkemizi kalkındırmak için sorgulayın araştırın, proje üretin ve çok çalışın. Dinlenin ama asla gevşemeyin, asla hayallerinizden vaz geçemeyin” şeklinde konuştu.

KOCAELİ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:47

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.