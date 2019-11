Büyükşehir Başkanı CHP’li vekilin iddialarına sert çıktı: “İtibar suikastı yapıyorlar” “Yuvacık Barajı bizim kentimizi ve Türkiye tarihinde atılmış en büyük kazıktır” “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en borçlu belediyesidir ama CHP’nin belediyecilik anlayışı sayesinde böyle olmuştur”

– CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın golf aracı alarak belediyenin imkanlarının israf edildiği iddialarına açıklık getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Asıl yapmak istedikleri şey biz israf ediyoruz, bunu göstermeye çalışıyorlardı. Bunu bilinçli yapıyorlar, itibar suikastı yapıyorlar” dedi.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doc. Dr. Tahir Büyükakın, düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin en borçlu belediyesi olarak imkanlarını israf ettikleri iddialarını yalanladı. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın “Golf arabası kullanacak kadar zengin ama 6 milyar da borçlu bir belediyemiz var. Köylere servis yapacak araç bulamazken, golf arabası almak abesle iştigaldir. Seçimden önce tasarruftan bahsedenler, vatandaşın parasını çarçur ediyor” sözlerine açıklık getiren Büyükakın, araçların akülü hizmet aracı olduğunu ve yapılanın da itibar suikastı olduğunu vurguladı.



“Hodri meydan toplansınlar gelsinler ben tek onlar hepsi”

Kocaeli’de yerel ve ulusal medya temsilcileri ile toplantı yapan Başkan Büyükakın, Gebze’deki metro projesinin Ulaştırma Bakanlığına devredilme sürecince muhalefet partisinin “Bu çukurdan nasıl çıkacaksın” eleştirilerine açıklık getirerek sözlerine başladı. Büyükakın, “Bu çukurdan nasıl çıkacaksın’ dedikleri konu, sanki biz o çukurda kalsak şehir kazanacaktı. Bizim o metro çukuruna gömülmemiz, sanki bunu ifade edenlere kazanç olacaktı. Bu kabul edilebilir bir anlayış biçimi değil. Süreçle ilgili basın açıklamamamızı Gebze’de gömülmemizi bekledikleri metro çukurunda yaptık. Ben bu belediyede 10 yıl bürokratlık yaptım. Mali konularına bu kentte hiç kimsenin olmadığı kadar hakimim. Kenara çekilip uzaktan atmayla olmaz bu işler. Hodri meydan toplansınlar gelsinler. Ben tek onlar hepsi. Oturalım her şeyi konuşalım” dedi.



“Metro inşaatı yapılmazsa kim kazanacak?”

Metroyu 8 Ağustos’ta devredeceklerini açıkladıklarını belirten Büyükakın, “18 Eylül’de resmi gazetede yayınlandı. Devredeceğimizi açıklayınca bakanlığa iki milletvekili sormuşlar ‘Devir var mı, yok mu?’ Biz bakanlığa başvurduğumuzda bir prosedür başlıyor. Şartlar görüşülüyor, o yazışmalar bitmeden soru sorarsanız elinize aldığınız cevap olur. ‘Görüşmeler devam ediyor’ diye yazdılar. ‘Kamuoyunu yanlış bilgilendirdiler. Ya bakanlık ya da Büyükakın yalan söylüyor’ dediler. Yalan söylemediğimiz burada göreceksiniz. 10 Ekim 2019’da meclisten yetki aldım bu anlaşmayı yapabilmek için. 15 Ekim’de Ulaştırma Bakanlığı ile belediyeler arasında yapılması gereken yazışmaları gönderdik. 18 Ekim’de belediyemize Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. 4 Kasım’da da nihai protokol imzalandı. Bunların hepsinin belgesi var. Zannediyorum devredemeyelim istediler. Metro çukuruna gömülelim. Hadi biz iktidardan gidelim istiyorsunuz, Gebze’ye de mi acımıyorsunuz? Metro inşaatı yapılmazsa kim kazanacak? Ben kaybedeceğim, siz kazanmış mı olacaksınız?” diye konuştu.



“Bunu bilinçli yapıyorlar, itibar suikastı yapıyorlar”

Golf araçları alındığı haberlerinin doğruyu yansıtmadığını belirten Büyükakın, “’Golf sahası olmayan bir belediye golf aracı aldı’ diye çıktı haberlere. Başlıkta bile gizli bir manipülasyon olduğu. Ama çıkıp ne dediler, ‘Türkiye’nin en borçlu belediyesi golf aracı aldı’ dediler. Asıl yapmak istedikleri şey biz israf ediyoruz, bunu göstermeye çalışıyorlardı. Bunu bilinçli yapıyorlar, itibar suikastı yapıyorlar. Bunu bir siyaset biçimi haline getiriyorlar. Ne kadar kişi, kurum varsa önce itibarını yitirmeye çalışıyorlar ve bunu acımasızca yapıyorlar. Ama bir kez daha söylüyorum, her kuşun eti yenmez, altında kalırlar. Mahcup olurlar. Gerçek 18 tane araç alınmış, bunların bir kısmı park bahçelerdeki araçlar, elemanlarımız oralara boru döşemeye, çim kesmeye, çöp toplamaya gidiyor. 500 dönümlük bir alan SEKA Park sadece, nasıl yapacağız bunu? Golf aracı dedikleri bunlar. 18 araç 270 bin TL’ye alındı. Golf oynamıyorum ben. En borçlu belediye olarak 270 bin liraya golf aracı aldığımız. Gerçek, bakım ve hizmette kullanılmak üzere alınan 18 adet akülü araçlar. Gerçek ortaya çıkınca da kıvırıp duruyorlar” şeklinde konuştu.



Yuvacık barajı Türkiye tarihinin en büyük kazığı

Yuvacık Barajının Kocaeli ve Türkiye tarihinde atılmış en büyük kazık olduğunu vurgulayan Büyükakın, “Bunu burada kapatıp bir daha açmayacağım. 50 milyon metreküp Yuvacık Barajının haznesi. Namazgah Barajı 25 milyon metreküp. 100 milyon TL’ye yaptık biz Namazgah Barajını. Bu 50 milyon metreküp, iki katı büyüklükte olduğu için 200 milyon olsun. İsale hatları, yapişletdevret, yüzde 20 kar payı ile 1 milyar TL olsun. Yahu 2.2 milyar dolar hazine ödedi. Neyini konuşuyorsunuz. İnsan konuşmaktan çekinir. 2.2 milyar dolara baraj mı olur. Evet en borçlu belediyeyiz. 6 milyar borcumuz var. Şu anda büyükşehir belediyesinden 1.4 milyar TL para kesildi. Hala 6 milyar borç var. Bu sizin sayenizde oldu. Bari susun, biz borç yapmadık belediyecilik döneminde. Bizim borç yapma şansımız yok yasal olarak alamıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en borçlu belediyesidir ama CHP’nin belediyecilik anlayışı sayesinde böyle olmuştur. Yuvacık Barajı sayesinde böyle olmuştur. Ben cevap vermedikçe zannediyorlar, söyleyecek sözümüz yok. Bundan sonra böyle devam ederlerse üşenmeyeceğim her seferinde cevabını vereceğim” ifadelerini kullandı.



