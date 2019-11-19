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Ecem'in cinayet sanığına ömür boyu hapis cezası

DHA

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Ecem Balcı'yı (17) öldürerek cesedini ormanlık alana gömdüğü suçlamasıyla yargılanan Süleyman Kara (45), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Ecem Balcı'yı (17) öldürerek cesedini ormanlık alana gömdüğü suçlamasıyla yargılanan Süleyman Kara (45), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Gölcük'te yaşayan Ecem Balcı, geçen yıl 5 Ocak günü kayboldu. Kızının kaybolmasının ardından bunalıma giren ve rahim kanseri olan Esra Ercömert, 14 Ocak günü Kandıra Kaltalkayası mevkiinde kayalıklardan denize atlayarak, intihar etti. Anne Ercömert'in cansız bedeni, denizde yapılan aramaların ikinci gününde bulunarak, toprağa verildi. Annesinin intiharı üzerine de ortaya çıkmayan genç kızın izini süren polis, Ecem Balcı'nın en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ile görüştüğünü belirledi. Bu sırada başka bir suçtan tutuklanarak cezaevine konulan Süleyman Kara'nın ifadesi alındı. Süleyman kara, Ecem'i öldürdüğünü itiraf ederek, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. 15 Şubat gecesi Gölcük'ün Ayvazpınar köyündeki ormanlık alanda yapılan kazıda Ecem Balcı'nın cesedi bulundu.
Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen celse görülen duruşmada savcı, Süleyman Kara'nın 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını, tutuksuz yargılanan Keziban A., Rıfat Özgür Y., Yusuf K. ve İbrahim D. hakkında ise 'Suç delillerini gizlemek' suçundan ayrı ayrı hapis cezası verilmesini talep etti.
Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Kara görüntülü sistem aracılığıyla, Ecem Balcı´nın babası Gökhan Balcı ve tutuksuz yargılanan sanıklar ile avukatlar katıldı. Savcı önceki davada verdiği mütalaasını tekrar etti.
EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ
Avukat Aslıhan Şen ilk mütalaaya karşı olduklarını, cinayetin tasarlanarak işlendiğini söyleyerek, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.
Baro Başkanı Bahar Candemir Gültekin ise, "Sanıkların üzerine atılı suçu işlediği sabittir. Gencecik kızın yaşam hakkı alınarak vahşice öldürüldüğü açıktır. Tüm sanıklar hakkında cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak ve herhangi bir indirim uygulanmaksızın belirlenmesini istiyoruz." dedi.
Ecem Balcı'nın babası Gökhan Balcı, "Bir çocuk kolay yetiştirilmiyor. 17 yaşına gelmiş, ağır hastalık atlatmış güçlü bir çocuğun hiç gözünün yaşına bakmadan kıydılar. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.
'GERÇEK KATİLİN DIŞARIDA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'
Sanık avukatı ise, "Süleyman Kara tarafından yapıldığı ile ilgili yakınlarının iddiaları yanlıştır. Bu hastalık sırasında da Süleyman Kara, Ecem'in yanındaydı. İlk duruşmadan beri Süleyman Kara ifadesini işkence altında verdiğini hep anlattı. Ecem'in öldürüldüğü tarihte Ecem'in telefonu Gökhan Balcı'nın tarafından görüşme yapılıyor. Bunları kimin yaptığını talep ettik ancak mahkeme kabul etmedi. Otopsi raporunda herhangi bir darp veya cebir izi ateşli silah yarası gibi şeyler tespit edilmedi ifadeleri var. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda sadece Süleyman Kara'nın ifadesine göre verilmiş. Hiçbir tıbbı durum yok. Aracın bagajında gezdirildiği söyleniyor. Kısa bir incelemenin akabinde ölmüş olan bir kişi hakkında hiçbir emareye rastlanmadı. Ecem'i öldüren gerçek katilin dışarıda olduğunu düşünüyoruz. Biz de aile kadar gerçek katili bulmak istiyoruz. Ayrıca bir kadının evlâdı kayıpken intihar etmesini akla sığdıramıyoruz. Bu taleplerimiz reddedildi. Mahkemenin önemli tanığı Aslı A. getirilemedi. Polis evi arıyor hiçbir şey bulamıyor ancak bir gün sonra Aslı A. eve gittiğinde günlüğünü ve telefonunu çok rahat bulabiliyor. Süleyman Kara'nın beraatini talep ediyoruz" dedi.
İŞKENCE YAPILDIĞINI İDDİA ETTİ
Söz hakkı verilen Süleyman Kara şöyle ifade verdi:
"Bir buçuk yıldan beri görmediğim komiser orada. Bana işkence edenlerin başı o. Bana çok küfür etti. Delilleri karartıp da bu davayı burayı neden getirmiş. 'Senden kurtulacağız hapiste şişleneceksin' dedi. O komisere her seferinde küfür ediyorum. Karakolda kendim gördüm çırılçıplak gezdirirken kameranın bana baktığını. Benim onlara sunduğum delilleri meydana çıkarsınlar. Kızının çok değerli olduğunu söyleyen Gökhan Balcı gelsin çözelim. Eğer o görüntüler çıksın her şey çözülecek. Ben kötü bir insan değilim ki. Adli Tıp'ta tıkandınız, resmen oynanmış. Adamlar biz bir şey bulamadık yaşamamış ama kendilerine gelen telefona göre bir şeyler yazmışlar. 6 satır yazıdan başka bir şey değil. Ben bu kızın öldürüldüğüne inanmıyorum. Kendi kendini öldürmüş olabilir. Başı ağrıyordu başına masaj yapıyordum. Kızından iyi tanıyordum. Başında babası yoktu. Cinayet yok. Raporun incelemesini istiyorum. Hiçbir doktor bu raporu kabul etmez."
Mahkeme heyeti, Süleyman Kara'yı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanan sanıklara ise 6 aya varan cezalar verildi.

KOCAELİ

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:44
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  • İKİNDİ 15:24
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  • YATSI 19:10
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