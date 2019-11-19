Başkan Söğüt’evi yanan aileleri ziyaret etti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yukarı Hereke’de geçtiğimi gün çıkan yangında evlerinde büyük hasar oluşan Ömer Temel ve Kıyasettin Temel’i ziyaret etti.

Başkan Şener Söğüt’e; Başkan Yardımcısı Faruk Denli ve Osman Yurt, Belediye Meclis üyesi Cengiz Öztürk ve mahalle muhtarı da eşlik etti. Ev sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Şener Söğüt, çıkan yangın hakkında bilgi aldı.

Büyük hasar oluşan iki evde de incelemelerde bulunan Başkan Şener Söğüt, “Üzücü bir olay. Can kaybının yaşanmamış olması üzüntümüzü biraz olsun hafifletti” ifadelerini kullandı. Ev sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Şener Söğüt, mahalle sakinleriyle de bir araya geldi.

KOCAELİ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:16

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