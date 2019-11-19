Yangın mağdurlarının çatısı onarılıyor

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– İzmit Hatipköy mevkiinde bulunan bir binada çıkan yangında kullanılamaz hale gelen 4 dairenin çatısı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce onarılıyor.

İzmit ilçesi Hatipköy mevkiinde bulunan bir binada çıkan ve 4 daire kullanılamaz hale geldiği yangın sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, evsiz kalan ailelerin yardımına koştu. Maddi hasarın giderilmesi ve binanın çatısının onarılması için Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı harekete geçti. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce mağdur ailelere çatı malzemesi yardımı yapılarak yangından kullanılmaz hale gelen çatı onarılmaya başlandı.



KOCAELİ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:16

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