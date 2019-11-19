Körfez’de asfalt serimi sürüyor

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı asfalt serim ve yama çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, mahallelerde asfalt yama çalışması başlatılırken, vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddelerde ise mevsim şartlarına daha dayanıklı asfalt serim işlemi gerçekleştirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım ekibi tarafından, Körfez’in cadde ve sokaklarında asfalt atağı başlatıldı. Ekipler belirledikleri periyotlar dâhilinde ilk olarak, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi’nde, daha sonra Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde asfalt serim çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşların talep ve isteklerine göre çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, Atalar Mahallesi genelinde asfalt yama çalışması başlatarak, kısa sürede tamamladı. Bölge halkının yoğun olarak kullandığı sokaklar, asfalt yama işleminin bitmesiyle kullanılabilir hale getirildi.

KOCAELİ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:47

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.