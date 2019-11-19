Nail İnan Armağanı kitabı tanıtıldı

– İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentin geçmiş tarihine ışık tutan ve gelecek yıllarda önemli bir kaynak olarak kullanılacak olan Nail İnan Armağanı adlı kitabın halkla buluşmasına katkı sunan herkese teşekkürlerini sundu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2005 yılında hayatını kaybeden araştırmacı tarih yazarı Nail İnan’ın anısına Kocaeli Dokümantasyon Merkezi tarafından hazırlanan ‘Nail İnan Armağanı’ adlı kitabın İzmit Sanat Galerisi’nde düzenlenen tanıtım programına katıldı. Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal’ın koordinasyonunda hazırlanan ve içerisinde 36 yazara ait 39 makalenin bulunduğu eşsiz eser için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet katkı sunan herkese teşekkür etti.

Nail İnan’ın hem İzmit hem Kocaeli için gelecek yıllara ışık tutacak çok önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Başkan Hürriyet, “Öncelikle bu değerli eserin yine gelecek yıllara taşınmasına öncülük eden Müzeyyen Ünal’ın başkanı olduğu Kocaeli Dokümantasyon Merkezi’ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İzmit’in ve Kocaeli’nin tarihsel süreci noktasında inanıyorum ki bu eser bizlere çok önemli bilgilere vererek geleceğe taşımamıza vesile olacaktır. Kentimizi daha ileriye taşıma noktasında bu kaynaktan çok değerli bilgiler öğreneceğimize, geçmişten tecrübeleri geleceğe taşıyacağımıza inanıyorum” diye konuştu.



KOCAELİ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:16

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