Yunus timlerinin durdurduğu şahıslardan uyuşturucu madde çıktı

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Kocaeli’nin Derince ilçesinde Yunus timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerinden 27 gram marihuana isimli uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi’nde Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timleri tarafından yapılan denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan E.S. ve E. Ş. isimli şahsın yapılan üst aramalarında 27 gram marihuana isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar Yenikent Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:16

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