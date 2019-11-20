İzmitli özel sporcu Portekiz’de Türkiye’yi temsil edecek

– İzmit Belediyesi’ne bağlı Down Kafede çalışan Talha Ahmet Erdem adlı özel sporcu, PortekizGuimaaes Dünya Judo Şampiyonası Türkiye’yi temsil edecek.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri’ne bağlı Down Cafe personeli Talha Ahmet Erdem 2830 Kasım 2019 tarihlerinde PortekizGuimaaes Dünya Judo Şampiyonası katılmak için Milli Takım ile birlikte yola çıkıyor. İzmit Belediyesi’ni ve Türkiye’yi temsil edecek olan 23 yaşındaki Ahmet Talha Erdem, Nisan ayında da Antalya da Özel Olimpiyatlara katılacak.

Türkiye’yi PortekizGuimaaes Dünya Judo Şampiyonası’nda temsil edeceği için çok mutlu olduğunu belirten Talha Ahmet Erdem, “Bir süredir judo yapıyorum. Kademe kademe kendimi geliştirdim. Önümüzdeki hafta dünya şampiyonası var. Portekiz’de olacak. O yarışmaya katılacağım. Nasip olursa altın madalya alıp döneceğim. Türkiye Bayrağını temsilen gidiyorum. Bana inandıkları ve destekledikleri için aileme ve İzmit Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.



KOCAELİ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:46

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.