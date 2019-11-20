Evde bakıcısı tarafından ölü bulundu

- KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, yalnız yaşayan Mükerrem Yılmaz (74), evinde bakıcısı tarafından ölü bulundu.
Gölcük ilçesi Değirmendere Yalı Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'ndeki apartmanının alt katındaki dairede yalnız yaşayan Mükerrem Yılmaz´ın bakıcısı sabah eve geldi. Bakıcısı, Mükerrem Yılmaz´ı evin yatak odasında yerde hareketsiz yattığını görünce komşulara haber verdi. İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Mükerrem Yılmaz´ın öldüğünü belirledi.
Yaşadığı rahatsızlıklara bağlı olarak öldüğü tahmin edilen Mükerrem Yılmaz´ın cenazesi, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.
KOCAELİ
20 Kasım 2019 Çarşamba
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