Evde bakıcısı tarafından ölü bulundu

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- KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, yalnız yaşayan Mükerrem Yılmaz (74), evinde bakıcısı tarafından ölü bulundu.

Gölcük ilçesi Değirmendere Yalı Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'ndeki apartmanının alt katındaki dairede yalnız yaşayan Mükerrem Yılmaz´ın bakıcısı sabah eve geldi. Bakıcısı, Mükerrem Yılmaz´ı evin yatak odasında yerde hareketsiz yattığını görünce komşulara haber verdi. İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Mükerrem Yılmaz´ın öldüğünü belirledi.

Yaşadığı rahatsızlıklara bağlı olarak öldüğü tahmin edilen Mükerrem Yılmaz´ın cenazesi, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.



KOCAELİ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

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