Atatürk Belgeseline İzmitliler’den yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Atatürk Belgeseline İzmitliler’den yoğun ilgi

İHA

– İzmit Belediyesi tarafından geri dönüşümden çıkarılarak tarihe kazandırılan saklı hazine 1973 yılı yapımı Atatürk belgeseli, 81 yıl önce Ata'nın na'şını Ankara'ya uğurlayan İzmitlilere duygu dolu anlar yaşattı.

Atatürk Belgeseline İzmitliler’den yoğun ilgi

– İzmit Belediyesi tarafından geri dönüşümden çıkarılarak tarihe kazandırılan saklı hazine 1973 yılı yapımı Atatürk belgeseli, 81 yıl önce Ata’nın na’şını Ankara’ya uğurlayan İzmitlilere duygu dolu anlar yaşattı.
İzmit Belediyesi, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün na’şının İzmit’ten Ankara’ya götürülüşünün 81. yılında herkesi duygulandıran bir etkinliğe imza attı. İzmit Belediyesi, 1973 yılında İzmitli yönetmen Kunt Tulgar’ın yapımını üstlendiği büyük önderin hayatını anlatan ve dönemin görüntülerini içeren ‘Atatürk’ belgeselinin film bobinlerini geri dönüşümde bulan Cemal Derya ile iş birliği yaparak eşsiz eseri, İzmit’te tarihi bir binada yapılan gösterimle vatandaşlarla buluşturdu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Atatürk belgeselinin yapımcısı Kunt Tulgar ve Ata’ya saygılarını sunmak isteyen çok sayıda İzmitli katıldı.
Gösterim öncesi konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “19 Kasım İzmit için önemli bir tarih. Atamızın manevi huzurunda bir kez daha kendisini saygıyla anıyoruz. Çok ilginç bir şekilde bu akşam sizlerle buluşturacağımız belgeselin bobinlerine ulaştık. Büyük dikkati sayesinde bobinleri geri dönüşümde bulan ve bizlere ileten Cemal Derya’ya bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Değerli yapımcı Kunt Tulgar’a da bizi böyle bir eserle buluşturduğu için ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Huzurlarınızda bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, saygı ve minnetle anıyorum” dedi.
Katılımcılar arasında yer alan ve Atatürk’ün İzmit’e geldiği dönemde henüz çocukken kendisiyle karşılaşan Fikret Gezenler, Ata’yla yaşadığı anısını gözyaşları içinde paylaştı. Fikret Gezenler, “O dönem Yeni Turan’da talebeydim. 3 kız arkadaşımla birlikte Atatürk’ün geldiğini duyunca okulda kaçtık. Şu anda Merkez Bankası’nın bulunduğu tersane yoluna indik. Atatürk arabasından bastonu ve fötr şapkasıyla indi. Biz ona ulaşmaya çalışırken, askerler bizi tuttu. Atatürk ise ‘Bırakın gelsinler’ diye askerlere seslendi. Önce kız arkadaşlarım Atatürk’e koşarak ellerinden öptü. Ardından ben giderek elinden öptüm. Atatürk bize dedi ki; ‘Evlatlarım biz bu vatanı düşman işgalinden kurtardık. Şimdi de vatanı size emanet ediyorum” diye konuştu.
İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Atatürk belgeselinin İzmitliler ile buluşmasına katkı sunan yapımcı Kunt Tulgar’a ve eski bobinlere ulaşan Cemal Derya’ya teşekkür plaketi takdim etti. Konuşmaların ardından izleyiciler ile buluşturulan Atatürk belgeseli herkese duygusal anlar yaşattı. Gösterim esnasında Atatürk’ün kendi sesinden yayınlanan konuşmalarda Kurtuluş Mücadelesi dönemine ait görüntülerde ve na’şının taşındığı sahnelerde izleyiciler gözyaşlarını tutamadı. 120 dakikalık gösterimi soluksuz izleyen seyirciler, gösterim bitiminde Ata’ya olan saygılarını bir kez daha göstermek ve yapıma emek verenleri onurlandırmak için belgeseli ayakta alkışladı.

KOCAELİ

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Usta Çı’rock konseri büyüledi
YEREL HABERLER Usta Çı’rock konseri büyüledi
(Özel) ‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı, 5 yılda taleplere yetişemez hale geldi İnsanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor
YEREL HABERLER (Özel) ‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı, 5 ...
Evde bakıcısı tarafından ölü bulundu
YEREL HABERLER Evde bakıcısı tarafından ölü bulundu
Öğrenciler talebini Körfez Belediyesi gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Öğrenciler talebini Körfez Belediyesi gerçekleştirdi
Salim Dervişoğlu’nda çalışmalar hızla sürüyor
YEREL HABERLER Salim Dervişoğlu’nda çalışmalar hızla sürüyor
Yaşlı kadın, bakıcısı tarafından evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı kadın, bakıcısı tarafından evinde ölü bulundu
Lise öğrencileri ağaç testeresi motorundan motosiklet yaptı
YEREL HABERLER Lise öğrencileri ağaç testeresi motorundan motosiklet ...
Başkan Kocaman, yeni sosyal tesiste çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kocaman, yeni sosyal tesiste çalışmaları ...
İzmitli özel sporcu Portekiz’de Türkiye’yi temsil edecek
YEREL HABERLER İzmitli özel sporcu Portekiz’de Türkiye’yi temsil ...
Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası Kocaeli’de yapılacak
YEREL HABERLER Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası ...
(Özel) Kış ayında eve kapanmak kilo almaya davetiye çıkartıyor Diyetisyen Gözde Ağca: “Kış döneminde kilo almamak için su için, meyve sularına dikkat edin, düşük kalorili diyet yapmayın”
YEREL HABERLER (Özel) Kış ayında eve kapanmak kilo almaya davetiye ...
2 halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER 2 halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kardeşinden şikayetçi olmadı
YEREL HABERLER Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ...
Genç kızdan otobüste 'sözlü taciz' iddiası
YEREL HABERLER Genç kızdan otobüste 'sözlü taciz' iddiası
İzmit Belediyesi’nden madeni yağ alım ihalesi
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nden madeni yağ alım ihalesi
Yunus timlerinin durdurduğu şahıslardan uyuşturucu madde çıktı
YEREL HABERLER Yunus timlerinin durdurduğu şahıslardan uyuşturucu ...
Nail İnan Armağanı kitabı tanıtıldı
YEREL HABERLER Nail İnan Armağanı kitabı tanıtıldı
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu Otobüs şoförü olmak isteyen engelli bireyin hayalini belediye gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu Otobüs ...
Ecem Balcı’nın babası: “Benim kızım umarım artık mezarında rahat uyur”
YEREL HABERLER Ecem Balcı’nın babası: “Benim kızım umarım artık ...
Eşme ayvası Doğu Anadolu turunda
YEREL HABERLER Eşme ayvası Doğu Anadolu turunda
İzmit Belediyesi’nden Çocuk Hakları farkındalığı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nden Çocuk Hakları farkındalığı
Kandıra Topluca grup yoluna kış bakımı
YEREL HABERLER Kandıra Topluca grup yoluna kış bakımı
Çöpten kurtarılan Atatürk Belgeseli İzmitliler’le buluşacak
YEREL HABERLER Çöpten kurtarılan Atatürk Belgeseli İzmitliler’le ...
Körfez’de asfalt serimi sürüyor
YEREL HABERLER Körfez’de asfalt serimi sürüyor
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X