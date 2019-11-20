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(Özel) ‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı, 5 yılda taleplere yetişemez hale geldi İnsanlar bu ...

İHA

Kocaeli'de yaklaşık 5 buçuk yıl önce 'Jersey' ırkı 10 inekle çiftlik kuran Orçun Maviş, ürettiği yüksek proteinli sütle vatandaşlardan gelen taleplere yetişemez hale geldi. Vatandaşlar perakende olarak satılan günlük sütü alabilmek için metrelerce uzunlukta kuyrukta saatlerce bekliyor.

(Özel) ‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı, 5 yılda taleplere yetişemez hale geldi İnsanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

Kocaeli’de yaklaşık 5 buçuk yıl önce ‘Jersey’ ırkı 10 inekle çiftlik kuran Orçun Maviş, ürettiği yüksek proteinli sütle vatandaşlardan gelen taleplere yetişemez hale geldi. Vatandaşlar perakende olarak satılan günlük sütü alabilmek için metrelerce uzunlukta kuyrukta saatlerce bekliyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Ziraat Teknikeri Orçun Maviş, 2014 yılında aldığı bir karar ile Kandıra ilçesinde bulunan baba yadigarı bir arazide bu özel sütü üretmeye karar verdi. İnsanlara günlük taze süt ulaştırmak amacı ile ‘Hamzabey’ adı altında bir çiftlik kuran Maviş, diğer ineklere göre daha fazla yağ ve protein oranına sahip ayrıca Laktoz İntöleransı düşük ve insan tüketimi için daha uygun olan a² kazein içeren süt veren ‘Jersey’ cinsinde satın aldığı 10 inekle üretime başladı. Küçük bir işletme olarak vatandaşlara hizmet vermeye başlayan Maviş’in ürettiği sütten satın alan vatandaşlar, diğer sütlerden farklı olduğunu görünce daha çok ilgi göstermeye başladı. Vatandaşlardan gelen yoğun ilgi ile karşılaşan Maviş, üretimi arttırarak daha çok müşteriye ulaşmak için çiftliğini büyüttü. Maviş, 5 yıl önce 150 litrelik günlük süt üretimini 1000 litrenin üzerine çıkarttı. Vatandaşlara protein ve yağ oranı daha yüksek olan sütü ulaştıran Maviş, taleplere yetişemez hale geldi. İzmit ilçesinde kurduğu şarküteriden ve evlere servis yaparak satış yapan Maviş’in ürettiği sütü alabilmek için insanlar adete birbiri ile yarışıyor. Gelen talepler üzerine haftanın bir günü Gölcük ilçesine minibüs ile ulaştırılan sütü almak isteyen insanlar ise sıraya giriyor. Vatandaşların ‘Jersey’ sütünü alabilmek için girdiği kuyruk ise havadan görüntülendi.

“İnsanların buna çok iyi talep gösterdiğini fark ettik ve biz de bundan cesaretlendik”
Küçük bir çiftlikten her gün yüzlerce insana taze süt ulaştıran bir işletmeyi kurma yolundaki hikayesini anlatan Maviş, insanlara kaliteli bir hizmet verebilmeyi hedeflediğini belirterek, “Bu işletmeyi 2014 yılında kurduk. 10 tane hayvan ile başladık. Devam eden süreçte insanların buna çok iyi talep gösterdiğini fark ettik ve biz de bundan cesaretlendik. Daha sonraki süreçte hayvan sayımızı 120’ye kadar çıkarttık. İlk başladığımız yıl 150 kilogram süt üretirken, şimdi günde yaklaşık 1 ton süt üreterek sayıyoruz. Biz bu işe başlarken kendimize bir standart belirledik. Bu standartlarımızı hep bozmamaya çalıştık. Dedik ki, ‘Sütümüz hep standart bir kalitede olsun.’ Normal şartlarda sütü standart değerlerde üretmek üretmek zordur. Çünkü hayvanlar, sıcaklık, beslenme şekilleri ve laktasyon dönemi gibi bir çok faktörden etkilenir. Sütün yapısına etki eden bir sürü sebep vardır. Biz bunlara rağmen bir standart bir ürün üretmeye çalıştık. Bu sayede müşterilerimizin güvenini hiçbir zaman boşa çıkartmadık.

Yem bitkileri ekiyor ürettiği sütün tamamını kendi satıyor
Jersey cinsi ineklerin sütüne vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini, bu nedenle taleplere yetişemediklerini ifade eden Maviş, “2014 yılının Mart ayından itibaren de mevcut sistemi kurduk. Bu sistemin farkı ineklerin ırkı ile başladı. Türkiye’de ilk defa ‘Jersey’ ırkı inekleri ön plana çıkartarak, onların sütünü ve diğer ürünlerini tanıttık. Bu şekilde üretime başladık. Aradan 5 yıl geçti. Devam eden süreçte ülkemizde bulunan diğer sığırların da süt üretimine başladık.

Hayvanlarımızın tamamı "Hastalıklardan Ari dir"
Ürettiğimiz sütün tamamını biz kendimiz perakende olarak satıyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Günlük olarak sağdığımız sütü soğutup ambalajlayarak İzmit’te bulunan ofisimizde ve ev servisleri ile müşterimize ulaştırıyoruz. 'Jersey' ırkı süt kalitesi denince dünya çapında en meşhur ırk olarak bilinir. Bu sütün özelliği yağ, protein ve kuru madde oranının diğer sütlere göre daha yüksek olmasıdır. Ayrıca sütün içerisindeki Laktoz denilen şekerin sindirimi kolaydır. Sütlerde iki çeşit protein bulunuyor. 'Jersey' ırkı sütte de insan sağlığına daha uyumlu olan protein "a²" üretiliyor. Bunu biz müşterilerimizin deneyimlerinden ve geri dönüşlerinden de açık bir şekilde görüyoruz” diye konuştu.

“‘Jersey’ ırkı ineklerden sağılmış sütü tercih ediyoruz”
Maviş’in ürettiği ‘Jersey’ sütünden almak için sıraya girmek zorunda kalan vatandaşlar ise yüksek proteinli süt satın alabildikleri için mutlu olduklarını ifade ettiler. Aldığı sütün hem çocukları için yararlı olduğunu hem de evde yaptıkları yoğurdun daha lezzetli olduğunu söyleyen Bilgin Şenol isimli vatandaş, "İlk etapta bu sütü denedik. Çok memnun kaldık. Çünkü yoğurdu çok güzel tutuyor, yağ oranı fazla. Orçun da çok güvenilir bir arkadaş. Bizi buradan hiç elimiz boş göndermedi. Bu süt özellikle çocuklarımız için çok faydalı. Diğer sütlerden farklı olarak ‘Jersey’ ırkı ineklerden sağılmış sütü tercih ediyoruz” şeklinde konuştu.

KOCAELİ

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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