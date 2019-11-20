İlk okul öğrenciler zekalarını yarışmada konuşturacak

– Kocaeli’de 4. Sınıf öğrencileri, ödüllü zeka oyunları yarışmasında en iyi olmak için mücadele edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak ilk ve ortaokullara yönelik faaliyet gösteren Bilgievleri, geçen yıl yaklaşık 18 bin öğrencinin katıldığı “Aklınla 1000 Yaşa” zeka oyunları yarışmasını bu yıl da düzenliyor. Kocaeli’de eğitim gören dördüncü sınıf öğrencilerinin katılabileceği ödüllü zekâ oyunları yarışmasında, öğrencilerin zekâ oyunlarına ilgisinin arttırılması hedefleniyor. Yarışmayla tablet, telefon, bilgisayar gibi teknolojik aletlerin tahrip ettiği çocukların, zekâ oyunlarıyla alternatif bularak gelişimlerini olumlu yönde artırmaları hedefleniyor.

Yarışmaya katılacak 4’üncü sınıf öğrencilerin sorumlu öğretmenleri, yarışma tanıtım semineri için başvuruları internet üzerinden gerçekleştirebilecek. Link üzerindeki katılım formunun en geç 24 Kasım tarihine kadar doldurulması gerekiyor. Başvuruların, kayıtların ve eğitmenlere verilecek eğitim seminerinin ardından tüm katılımcılar tarafından yarışma hazırlıklarına başlanacak. Ocak ayı içerisinde okullarda ön eleme heyecanı yaşanacak, Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenmiş mekânlarda şubat ayında yarışmanın yarı finali, mart ayında ise final heyecanı yaşanacak.

Kocaeli genelindeki tüm resmi ve özel ilkokulların, 4’üncü sınıf öğrencileri yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya her öğrenci bireysel olarak katılacak. Her okul 4’üncü sınıf şube sayısının en fazla 10 katı kadar öğrenci ile yarışmaya katılabilecek. ‘’Aklınla 1000 Yaşa’’ zekâ oyunları yarışmasında dereceye giren öğrenci, öğretmen ve okullara ödül verilecek.

Yarışmada başarı sağlayan öğrencilere gelişimlerini olumlu etkileyecek robotik setler verilecek. Ayrıca yarışmaya katılan öğrencilere sürpriz hediyeler verilecek. Aklınla Bin Yaşa Zekâ yarışmasında, süreç içinde öğrencileri hazırlayan ve başarı elde eden öğrencilerin öğretmenlerine de akıl ve zeka oyunları seti hediye edilecek. Ödüllü zekâ oyunları yarışması için kayıtlar 24 Kasım tarihinde son bulacak.

Yarışma sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi Türkiye Zekâ Vakfı tarafından, Türkiye Zekâ Oyunları Yarışması standartlarına göre yapılacak. Ayrıntılı bilgi yönerge kitapçığında katılımcılarla paylaşılacak.

KOCAELİ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

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