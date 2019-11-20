TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’dan yerli otomobil açıklaması: “Ar-Ge sürecinin Bilişim Vadisi’nde başlatılmış olmasını da ben daha kritik buluyorum” “Bizim buradaki yapabileceğimiz destek buradaki kaliteyi insan kaynağını arttırmaktır” “2018 yılında kamu, üniversite ve sanayi kuruluşlarına vermiş olduğumuz destek 1,6 milyar TL”

Kocaeli’de yerli otomobil ile ilgili açıklamalarda bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “ArGe sürecinin Bilişim Vadisi’nde başlatılmış olmasını da ben daha kritik buluyorum” dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kocaeli’de sanayicilerle bir araya geldi. İzmit ilçesinde bulunan toplantıya Mandal’ın yanı sıra, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ile çok sayıda iş adamı katıldı. Toplantıda bir sunum yapan Mandal, TÜBİTAK’ın firmalara ve üniversitelere sağladığı destekler ile Türkiye’nin ArGe konusunda diğer ülkeler arasındaki konumu ile ilgili bilgiler aktardı. İş adamlarının sorularının yanıtlanması ile sona eren toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mandal, yerli otomobil ile ilgili açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının “Yerli otomobil Kocaeli’de mi üretilecek” sorusunu yanıtlayan Mandal, sürecin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü söyledi. Yerli otomobilin ArGe sürecinin Bilişim Vadisi’nde yürütülmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Mandal, TÜBİTAK’ın üretilecek yerli otomobilin kalitesinin arttırılması yönünde çalışma yaptığını ifade etti.



“ArGe sürecinin Bilişim Vadisi’nde başlatılmış olmasını da ben daha kritik buluyorum”

Yerli otomobilin üretiminin firmalar için de çok önemli olduğunu vurgulayan Mandal, “Bu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bünyesinde yürüyen bir süreç. Sürecin ArGe ve geliştirme süreci Bilişim Vadisi’nde. Ama bunun üretim süreci ile ilgili en önemli bilgilendirmeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yapacaktır. Yerli otomobil, içerisinde birçok teknolojiyi barından bir alan. TÜBİTAK’ın desteği sadece bu oluşum sürecinde değil, Türkiye’deki otomobil sektöründeki özellikle hızlı gelişen teknolojiler vasıtasıyla ürünün geliştirilmesine yönelik çalışmaları var. Sadece bunu bu girişim ile sınırlandırmak yanlış olur. Türkiye’deki birçok firma bu otomobilin parçalarının üretilmesi için katkı veriyor. Direkt bu bir girişimden daha çok, yan sanayisini oluşturan firmalar için de çok önemli. Bizim de amacımız Türkiye’nin üretmiş olduğu teknolojinin katkı değerinin yükseltilmesi. Kocaeli de bu anlamda bizim potansiyel illerimizden bir tanesi. Bizim buradaki yapabileceğimiz destek buradaki kaliteyi insan kaynağını arttırmaktır. Benim için en önemli olan nokta; bu işin ArGe boyutu var, yapılacak olan yerli otomobilin de bir ArGe süreci var. ArGe sürecinin Bilişim Vadisi’nde başlatılmış olmasını da ben daha kritik buluyorum. Çünkü bundan sonraki süreç üretim süreci. Bununla ilgili en doğru bilgiyi bakanlık verecektir” dedi.



"2018 yılında kamu, üniversite ve sanayi kuruluşlarına vermiş olduğumuz destek 1,6 milyar TL"

Üniversite ve sanayi kuruluşları için TÜBİTAK tarafından oluşturulan teşvik ve hibe bütçeleri hakkında da bilgiler aktaran Prof. Dr. Hasan Mandal, “2018 yılı için bakarsak bizim kamu, üniversite ve sanayi kuruluşlarına vermiş olduğumuz destek 1,6 milyar TL. Bunun içinde üniversite, sanayi boyutu var. Buradaki tetikleyici parametrelerin arasında özellikle sanayi boyutunda bakıldığı zaman vermiş olduğumuz desteğin yanında bir proje yapma ve uluslararası boyuta hazırlama konusunda bir marka değeri oluşturuyoruz. Kurumlarımız TÜBİTAK projesi almak ve tamamlamakla sadece bir hibe desteği almış olmuyorlar, kendi marka değerlerini de oluşturuyorlar. Şu an için bizim baktığımız kaynaklar ülkemizin kaynakları. Ama bizim görevimiz TÜBİTAK olarak sadece ülke kaynaklarından değil, uluslararası kaynaklarından, özellikle Avrupa Birliği Çerçeve Programından daha fazla pay almak. O yüzden bizim vereceğimiz desteklerin miktarını söylemek yanlış olur. Biz Kocaeli’nin referansı ile Türkiye boyutunda uluslararası fonlardan çok daha fazla kaynak çekeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

KOCAELİ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

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