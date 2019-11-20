Körfez’de başıboş hayvanlarla mücadele toplantısı

– Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Denli, büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliği yapan vatandaşlarla ‘ortak akıl’ toplantısı gerçekleştirdi.

Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Denli, Zabıta Müdürü Mehmet Gökkaya, Muhtarlar ve hayvan sahipleri katılım sağladı. Körfez’in en büyük problemleri arasında yer alan ve vatandaşların sürekli şikâyet ettiği sahipsiz veya başıboş bırakılan hayvanlar için kolları sıvadıklarını söyleyen Başkan Yardımcısı Faruk Denli, “Kentimizde yaşayan başıboş bırakılan büyükbaş, küçükbaş hayvanlar için sizlerle birlikte ‘ortak akıl’ toplantısı yapmak istedik. Bir sorun var ise bunu hep birlikte çözeceğiz” dedi.

Çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda konuşan Başkan Yardımcısı Faruk Denli, “Körfez’de yaşayan vatandaşlarımızı rahatsız eden, hayatı, trafiği etkileyen ve beslediği hayvanına sahip çıkmayan besicilere kurallara uymadıkları takdirde cezai işlem uygulanacağını duyurmak isterim” ifadelerine yer verdi.

KOCAELİ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

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