Başkan Hürriyet’ten Kocaelispor taraftarına çağrı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor taraftarlarını “Kocaelisporumuz'un Erokspor maçında her zamanki yerimde olacağım. Ya siz” paylaşımı ile maça davet etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor’un 24 Kasım’da Kocaeli Stadyumu’nda oynayacağı tarihi maç öncesi taraftara çağrıda bulundu. Hürriyet, şehrin dört bir yanındaki billboardlardan yaptığı çağrıda, “Kocaelisporumuz'un Erokspor maçında her zamanki yerimde olacağım. Ya siz” diyerek tüm halkı Kocaelispor için büyük önem taşıyan maça davet etti.

KOCAELİ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

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