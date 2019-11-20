Körfez'in caddelerine konfor geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Körfez ilçesinin caddeleri elden geçiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki tüm yollarda bakım çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Körfez ilçesindeki bozuk zeminli mahalle ve caddelerde asfaltlama çalışması yapıyor. Körfez bölgesindeki çalışmalar kapsamında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi ile Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddeleri asfaltlanıyor. Vatandaşların memnuniyetini kazanan çalışma kapsamında bin 500 metrelik yola asfalt atılıyor. Ulaşıma konfor getirecek çalışma sonunda caddelere toplam 3 bin ton asfalt serilmiş olacak.

KOCAELİ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

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