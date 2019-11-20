KADES projesi Kocaeli'de tanıtıldı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir AVM'de kurulan stantta vatandaşlara broşürler dağıtılarak Kadın Acil Destek Uygulaması tanıtıldı.

Gebze'dde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Valiliği Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınlara broşür dağıtarak, KADES uygulaması hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Etkinliğe Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, Kocaeli Valiliği Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Tuğba Uğur ve polisler katıldı. Etkinlikte görevli kadın polis memurları tarafından vatandaşlara bilgilendirme amacıyla broşür dağıtıldı. Mobil telefon uygulaması KADES'in tanıtıldığı etkinlikte, kadın şiddetine tepki amacıyla vatandaşlar ellerini boyayarak baskı resim alanına el izlerini bıraktı.

KOCAELİ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

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