Üzerine istinat duvarı çöken binada yaşıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Üzerine istinat duvarı çöken binada yaşıyorlar

DHA

İZMİT´te, üzerine istinat duvarı yıkılan 5 katlı binanın onarılması için hiçbir çalışma yapılmaması üzerine, olay tarihinde akrabalarında kalmaya başlayan bazı bina sakinleri, evlerine dönerek hasarlı binada yaşamaya başladı. Her gün ölüm korkusuyla yaşadıklarını söyleyen bina sakinleri, bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

İZMİT´te, üzerine istinat duvarı yıkılan 5 katlı binanın onarılması için hiçbir çalışma yapılmaması üzerine, olay tarihinde akrabalarında kalmaya başlayan bazı bina sakinleri, evlerine dönerek hasarlı binada yaşamaya başladı. Her gün ölüm korkusuyla yaşadıklarını söyleyen bina sakinleri, bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.
İzmit´te, yaklaşık 2 yıl önce içerisinde 18 dairenin bulunduğu 5 katlı Girgin Apartmanı´nın yanında bulunan istinat duvarı çökerek binanın üzerine yıkıldı. Büyük bir sarsıntıyla uyanan ve deprem olduğunu düşünerek dışarı çıkan bina sakinleri, aynı gece binanın mühürlenmesinin ardından 2 buçuk ay boyunca evlerine giremedi. Mührü kırarak binaya giren bazı daire sahipleri, uzun süredir istinat duvarı enkazının bulunduğu yerden kaldırılarak duvarın onarılması yönünde bir çalışma olmaması sebebiyle hasarlı bina içerisinde tekrar yaşamaya başladı. 1981 yılında yapılan Girgin Apartmanı´nın, 17 Ağustos 1999 Depremi´nde Kocaeli´de hasar görmeyen az sayıdaki sağlam binalardan biri olduğunu söyleyen bina sakinleri, binanın üzerine yıkılan istinat duvarının enkazının kaldırılarak, duvarın onarılmasını istiyor.
'DEFALARCA ÖLÇÜMLER YAPILDI'
İstinat duvarının yıkılmasının ardından Girgin Apartmanı ile birlikte bölgedeki 3 bina daha tehlike altına girdi. İstinat duvarının üst kısmında bulunan binalar her an çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Kirada oturacak paraları olmadığı için evlerinde kalmak zorunda olduklarını söyleyen bina sakinleri ise yıkılan duvarın enkazının kaldırılarak yeni bir istinat duvarı yapılması için belediyeden yardım bekliyor. İzmit Belediyesi ekiplerinin defalarca gelerek bölgede ölçümler yaptığını söyleyen mahalleliler, buna rağmen neredeyse 2 yıldır enkaz alanında tek bir çalışma bile yapılmamasından şikayetçi.
'TORUNLARIMIN ÖLMESİNİ Mİ İSTİYORLAR?'
Yıkılan istinat duvarının üstündeki evde oturan Emine Şirinoğlu, "İki sene önce buralar yıkıldı. Torunlarım var. Dışarı çıktıklarında düşmelerinden korkuyorum. Ölmesini mi istiyorlar torunlarımın? Biz gece uyurken kalktığımızda sürekli, `Acaba düşecek miyiz? Ölecek miyiz?´ korkusuyla yaşıyoruz. Çok korkuyoruz. Çok sıkıntıdayız. Durumumuz yok ki yaptıralım. Oturduğumuz ev de bizim değil. Buradan çıkıp kiraya gitsek onu da ödeyemeyiz. Biz bunun yapılmasını istiyoruz. 2 sene oldu bu olalı. Şimdi kış geldi yağmur yağacak. Hiç kimse gelip bunu yapmıyor. Geliyorlar, bakıyorlar, gidiyorlar. Bir şey yaptıkları yok. Biz bunun acil yapılmasını istiyoruz" dedi.
'HERKES TEDİRGİN'
İzmit Belediyesi´nden yardım beklediklerini söyleyen Girgin Apartmanı sakinlerinden Ergün Aşık, "Biz mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini istiyoruz. 2018 yılı 4 Mart´ından beri belediyeden yardım bekliyoruz. Defalarca gelinip gidildi, fakat bir netice alınmadı. Her yere başvurduk ama maalesef bir sonuç alamadık. Gerek bizim binamızda oturanlar, gerek yan binada oturanların hepsi tedirgin. Biz mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini istiyoruz. Eğer yapılmayacaksa gelip neden yapılmayacağını bize açıklasınlar. Bundan 3 ay önce gelen belediye ekiplerine, `Kıştan önce bunu yapmamız lazım. Önümüz kış, çalışmalarda sıkıntı olur´ dedik. Hala gelen giden yok. Ardından İzmit Belediyesi´nden tekrar geldiler. Ölçtüler, biçtiler, hesap çıkarttılar. Yine bir haber yok" diye konuştu.
'İLGİLENEN OLMAYINCA MECBUREN EVE GİRMEK ZORUNDA KALDIK'
Dışarıdan gelen en ufak bir seste tedirgin olduklarını ve uyuyamadıklarını söyleyen Aşık, şöyle konuştu:
"Burada oturan vatandaşlar en ufak bir seste tedirgin oluyorlar. Uyuyamıyorlar. Benim torunum, 'Acaba´ diyerek gecede 2 sefer kalkıyor. İlk etapta, bizi o akşam apar topar dışarı çıkarttılar. Binayı mühürlediler. Mührün ne zaman açılacağını sorduk ama bir cevap alamadık. Kış günü sadece sırtımızda ceketimizle evimizden çıktık. Diğer komşularımız akrabalarına gittiler. Gelen, giden olmayınca, bir ilgilenen olmayınca mecburen eve girip kıyafet almak, buzdolabımızı boşaltmak gibi ihtiyaçlarımızı gidermek için girmek zorunda kaldık. Bir an önce buranın yapılmasını istiyoruz. Bizi bu tedirginlikten, bu korku ile yaşamaktan kurtarmalarını bekliyoruz. Önümüz kış, ne olur bilmiyoruz."

KOCAELİ

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:18
  • GÜNEŞ 07:46
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
YEREL HABERLER Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde ...
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Türkiye´nin en büyük sorunu işsizlik
YEREL HABERLER DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Türkiye´nin en büyük ...
Park halindeki hurda kamyon alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki hurda kamyon alev alev yandı
Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: “Vergide adalet mücadelesini omuz omuza yürütüyoruz”
YEREL HABERLER Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: “Vergide adalet ...
Otobüsteki 'taciz' iddiasında yanlış anlaşılma olmuş; Şikayetçi olmadılar
YEREL HABERLER Otobüsteki 'taciz' iddiasında yanlış anlaşılma olmuş; ...
Yenikent semt pazarında kuralar çekildi
YEREL HABERLER Yenikent semt pazarında kuralar çekildi
Başkan Hürriyet, Halkavi problemi için esnafla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet, Halkavi problemi için esnafla ...
KADES projesi Kocaeli'de tanıtıldı
YEREL HABERLER KADES projesi Kocaeli'de tanıtıldı
Atatürk anılarını anlattılar
YEREL HABERLER Atatürk anılarını anlattılar
Körfez'in caddelerine konfor geliyor
YEREL HABERLER Körfez'in caddelerine konfor geliyor
Başkan Şayir, muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Şayir, muhtarlarla buluştu
Başkan Hürriyet’ten Kocaelispor taraftarına çağrı
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet’ten Kocaelispor taraftarına çağrı
Kirazpınar’da çocuklar için yeni bir oyun gurubu kuruluyor
YEREL HABERLER Kirazpınar’da çocuklar için yeni bir oyun gurubu ...
Körfez’de başıboş hayvanlarla mücadele toplantısı
YEREL HABERLER Körfez’de başıboş hayvanlarla mücadele toplantısı
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’dan yerli otomobil açıklaması: “Ar-Ge sürecinin Bilişim Vadisi’nde başlatılmış olmasını da ben daha kritik buluyorum” “Bizim buradaki yapabileceğimiz destek buradaki kaliteyi insan kaynağını arttırmaktır” “2018 yılında kamu, üniversite ve sanayi kuruluşlarına vermiş olduğumuz destek 1,6 milyar TL”
YEREL HABERLER TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’dan yerli ...
TÜBİTAK Başkanı Mandal: Yerli otomobil üretimine birçok firma destek veriyor
YEREL HABERLER TÜBİTAK Başkanı Mandal: Yerli otomobil üretimine ...
İlk okul öğrenciler zekalarını yarışmada konuşturacak
YEREL HABERLER İlk okul öğrenciler zekalarını yarışmada konuşturacak
Usta Çı’rock konseri büyüledi
YEREL HABERLER Usta Çı’rock konseri büyüledi
(Özel) ‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı, 5 yılda taleplere yetişemez hale geldi İnsanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor
YEREL HABERLER (Özel) ‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı, 5 ...
Atatürk Belgeseline İzmitliler’den yoğun ilgi
YEREL HABERLER Atatürk Belgeseline İzmitliler’den yoğun ilgi
Evde bakıcısı tarafından ölü bulundu
YEREL HABERLER Evde bakıcısı tarafından ölü bulundu
Öğrenciler talebini Körfez Belediyesi gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Öğrenciler talebini Körfez Belediyesi gerçekleştirdi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X