Down Sendromlu Futsal Milli Takımı şampiyonluk için hazırlanıyor

– Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 2020 Trisome Oyunlarından şampiyon dönmek için hazırlık kampını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, 31 Mart 7 Nisan tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek 2020 Trisome Oyunları hazırlık kampını Kocaeli’nde gerçekleştiriyor. Özel sporcular hazırlık kampını Vezirçiftliği Spor Salonu’nda gerçekleştiriyor. 1,5 yıl önce kurulan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı kısa sürede Avrupa Şampiyonası’na katılarak Avrupa 3.’sü oldu. Büyük başarıları kovalayan milli sporcuların yeni hedefi ise 2020 Trisome Olimpiyat Oyunlarında şampiyonluk kupasını kazanmak.

Kocaeli’de 4 antrenör nezaretinde 12 sporcu ile hazırlık kampını sürdüren milli takım, günü çift idmanla tamamlıyor. Milli takımda Kocaeli’den 4, İstanbul’dan 3, Bursa, Aksaray, İzmir, Samsun’dan 1’er sporcu bulunuyor. Milli Takımı Sorumlusu İbrahim Acar, hedeflerinin 2020 yılı Mart ayında Antalya’da düzenlenecek olan olimpiyat oyunlarında şampiyon olmak olduğunu ifade ederek sporcularının neler yapabileceğini göstermek istediklerini belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a da teşekkür eden Acar, bu imkanı down sendromlu özel sporculara sunulmasının çok değerli olduğunu belirtti. Acar, “Ülkemizde daha önce ev sahipliğimiz ile gerçekleştirdiğimiz 6 Avrupa şampiyonası var. Bu şampiyonalar kusursuz bir şekilde tamamlandı. Bu turnuvanın da aynı şekilde tamamlanacağından eminiz” dedi.

Ülkemiz adına müsabakalarda ter dökecek olan milli sporcuların durumunda değinen Acar, “Oluşturduğumuz milli takımlarımızın her geçen gün iyi gitmesi, hazırlık kamp programlarımızın şimdiden belirlenmiş olması da yapılacak olan Trisome Games 2020’ye verdiğimiz önemi göstermektedir, milli teknik sorumlularımız ve sporcularımız ile büyük bir başarıyı yakalayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın “ ifadelerini kullandı.



