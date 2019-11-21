Otomobil hırsızı: Çaldığım araçların sayısını bilmiyorum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Otomobil hırsızı: Çaldığım araçların sayısını bilmiyorum

DHA

İSTANBUL'da çok sayıda otomobil çaldığı belirlenen A.D. (54), İzmit'te polis operasyonuyla yakalandı. A.D.'nin, ifadesinde, bugüne kadar çaldığı araçların sayısını bilmediğini söylediği öğrenildi.
İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'un Anadolu yakasında, uzun süredir otomobil hırsızlığı yaptığı belirlenen A.D.'nin İzmit'te olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla A.D., yakalanarak, gözaltına alındı. A.D.'nin, emniyetteki ifadesinde, bugüne kadar çaldığı araçların sayısını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. A.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:18
  • GÜNEŞ 07:46
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Palu ailesi davası tanığı: Tuncer ve İsa dayım annemi sürekli darp ediyordu
YEREL HABERLER Palu ailesi davası tanığı: Tuncer ve İsa dayım annemi ...
Fevzi Çakmak Caddesi’nin cazibesi artacak
YEREL HABERLER Fevzi Çakmak Caddesi’nin cazibesi artacak
Kartepe’de kamuda etiğin önemi semineri
YEREL HABERLER Kartepe’de kamuda etiğin önemi semineri
Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri ...
Down Sendromlu Futsal Milli Takımı şampiyonluk için hazırlanıyor
YEREL HABERLER Down Sendromlu Futsal Milli Takımı şampiyonluk için ...
Belediyesi uluslararası bültende
YEREL HABERLER Belediyesi uluslararası bültende
Palu ailesi, 4.’kez hakim karşısına çıkartıldı Öldürülen Meryem Palu’nun oğlu, Tuncer Ustael’in annesini defalarca dövdüğünü söylediği
YEREL HABERLER Palu ailesi, 4.’kez hakim karşısına ...
Başkan Söğüt, “Makamdan değil yerinden yönetim”
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, “Makamdan değil yerinden yönetim”
Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı kışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı kışa ...
Çocuk Hakları Gününde doyasıya eğlendiler
YEREL HABERLER Çocuk Hakları Gününde doyasıya eğlendiler
Türkülerle engellerini aştılar
YEREL HABERLER Türkülerle engellerini aştılar
Üzerine istinat duvarı çöken binada yaşıyorlar
YEREL HABERLER Üzerine istinat duvarı çöken binada yaşıyorlar
Tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
YEREL HABERLER Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde ...
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Türkiye´nin en büyük sorunu işsizlik
YEREL HABERLER DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Türkiye´nin en büyük ...
Park halindeki hurda kamyon alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki hurda kamyon alev alev yandı
Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: “Vergide adalet mücadelesini omuz omuza yürütüyoruz”
YEREL HABERLER Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: “Vergide adalet ...
Otobüsteki 'taciz' iddiasında yanlış anlaşılma olmuş; Şikayetçi olmadılar
YEREL HABERLER Otobüsteki 'taciz' iddiasında yanlış anlaşılma olmuş; ...
Yenikent semt pazarında kuralar çekildi
YEREL HABERLER Yenikent semt pazarında kuralar çekildi
Başkan Hürriyet, Halkavi problemi için esnafla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet, Halkavi problemi için esnafla ...
KADES projesi Kocaeli'de tanıtıldı
YEREL HABERLER KADES projesi Kocaeli'de tanıtıldı
Atatürk anılarını anlattılar
YEREL HABERLER Atatürk anılarını anlattılar
Körfez'in caddelerine konfor geliyor
YEREL HABERLER Körfez'in caddelerine konfor geliyor
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X