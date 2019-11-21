Gebze’de kış öncesi hummalı çalışmalar

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Gebze Belediyesi ekipleri, kış mevsimi öncesinde çalışmalarına hız vererek, asfalt ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yaklaşan kış ayı öncesi çalışmalarına hız verdi. Kış aylarında sürücü ve yayaların trafikte daha sağlıklı seyahat edebilmeleri için çalışan ekipler asfalt yama ve kaldırım onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışmaları doğrultusunda Mustafa Paşa Mahallesi Gümüşpala Caddesi’nde, Tatlıkuyu 1319 Sokak’ta asfalt yama çalışmaları yapıldı. Asfalt yama çalışmalarının yanı sıra Köşklü Çeşme Mahallesi Gümüşpala Caddesi’nde parke yol onarımı, İstasyon Mahallesi 1488 Sokak’ta tretuvar, Köşklüçeşme 505 Sokak’ta tretuvar ve Ulus Mahallesi 215556 sokaklarda kaldırım çalışması gerçekleştirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinin çalışmalarını kış mevsimine kadar aralıksız olarak sürdüreceği belirtildi.

KOCAELİ 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:18

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