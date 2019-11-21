Türkiye Şampiyonası’nda Kağıtspor rüzgarı esti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karateciler, 10 madalya kazanarak Diyarbakır’daki Türkiye Şampiyonasına damga vurdu.

Diyarbakır’da Türkiye Karate Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Türkiye Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası’nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu karateciler adeta fırtına gibi estil. Büyükşehir Kağıtspor’un alt yapısından yetişen başarılı karatecileri müsabakalarda gösterdikleri üst düzey performans ile şampiyonayı 3 altın, 3 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile tamamladılar.

Zorlu Şampiyonada mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor sporculardan Fatma Naz Yenen, Rabia Şentürk, Ömer Özer altın madalyayı boynuna takmayı başardı. İsmail Çiçek, Gülsen Demirtürk, Mert Halıcı gümüş madalya kazanırken Ahmet Bulut, Simay Tokcan, Kadir Kaan Bekler, Enes Bulut, bronz madalyanın sahibi oldular. Büyükşehir Kağıtspor’un dünya ikincisi başarılı sporcusu Ömer Özer turnuvada elde ettiği derece ile Macaristan’da yapılacak Avrupa Şampiyonasına direkt katılma hakkı kazandı.

Türkiye Şampiyonası’nda derece elde eden Büyükşehir Kağıtsporlu Fatma Naz Yenen, Rabia Şentürk, İsmail Çiçek, Gülsen Demirtürk, Mert Halıcı, Ahmet Bulut, Simay Tokcan, Kadir Kaan Bekler, Sueda Özdemir, Gökdeniz Akdemir ve Enes Bulut, Aralık ayı içinde Kocaeli’ de yapılacak Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde katılma hakkı kazandılar.

KOCAELİ 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:18

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