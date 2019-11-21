‘Kandıra bezi’ KO-MEK’te gelecek nesillere aktarılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KOMEK’te verilen eğitimlerle ‘Kandıra bezi’ yaşatılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KOMEK), kentin kültürel değerlerini yaşatmaya devam ediyor. KOMEK, yaklaşık 2 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan ‘Kandıra bezi’ için gereken özeni gösteriyor. Kandıra bezi dokuma branşı, Kandıra KOMEK Kurs Merkezi’nde Çarşamba günleri 09.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz eğitim döneminde açılan branş vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeniyle bu yıl da devam ediyor.

Kursa başta yöre halkı olmak üzere kentin birçok yerinden vatandaş gelerek eğitim alıyor. Eğitimde, Kandıra bezinin dokunma teknikleri en ince ayrıntısına kadar aktarılıyor. Kursiyerlere ilk derste Kandıra bezinin önemi ve 2 bin yıllık tarihi geçmişi ile ilgili bilgi veriliyor. Ardından dokumada kullanılan iplikler tanıtılıyor ve bu ipliklerin dokuma tezgâhlarına serilme işlemi öğretiliyor. İpliklerin tezgâhlara serilmesi sonrasında dokuma işlemi başlıyor. Kandıra bezi dokuma branşı bir kültür mirasının yaşatılmasının yanı sıra ülke istihdamına katkı sunacak. Bilindiği gibi Kandıra Bezi özellikle turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Kandıra Bezini teknikleriyle dokumayı öğrenen bir kursiyer de öğrendiklerini ticarete aktararak aile bütçesine katkı sunabilecek.

Kandıra KOMEK Kurs Merkezi’ne gelerek Kandıra Bezi dokumayı öğrenen kursiyerler ise bu önemli kültür hazinesinin yaşatılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Kursiyerlerden Sezin Türkal, Kandıra Bezini dokumayı öğrenmek için İzmit’ten haftada bir gün Kandıra’ya geldiğini söyledi. Kandıra Bezinin geleneksel Türk el sanatlarından olduğunu ifade eden Türkal, “Kentimizin değerlerine sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben ileride Kandıra Bezi dokuma işini ilerleterek ticaretini yapmayı düşünüyorum. Uluslararası platformda da Kandıra Bezinin tanıtılması gerektiğine inanıyorum” dedi.

KOCAELİ 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:18

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